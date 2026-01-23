Rafael León, periodista de Veracruz, recupera su libertad tras conseguir un amparo

Redacción/SinEmbargo

23/01/2026 - 3:47 am

El periodista Rafael León retoma sus actividades.

El comunicador explicó que modificará su forma de cobertura. “A la Fiscalía le molesta que yo llegue primero; ya no me voy a llevar la exclusiva”, expresó.

Ciudad de México, 23 de enero (SinEmbargo).- El periodista Rafael León Segovia, reportero de la fuente policiaca en Coatzacoalcos, Veracruz, recuperó su libertad el jueves tras permanecer bajo resguardo domiciliario por su vinculación a proceso por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y delitos contra instituciones de seguridad pública.

En una entrevista con medios locales, León Segovia informó que obtuvo un amparo federal que dejó sin efecto la medida cautelar de resguardo domiciliario que le fue impuesta por un año, lo cual le permitió recuperar su libertad de tránsito y sus actividades como periodista, a pesar de que el proceso en su contra se mantiene abierto.

El comunicador explicó que su defensa legal logró obtener el amparo que revocó la media impuesta por un Juez local, pero insistió en considerar que las acusaciones en su contra son desproporcionadas, por lo que adelantó que continúa promoviendo recursos legales para revertir por completo esta situación.

El reportero dijo que regresará a sus labores profesionales, pero reconoció que aún tiene temor de ser víctima de una represalia por su labor periodística. En este sentido, indicó que modificará su forma de cobertura y dejará de priorizar la llegada inmediata a los lugares de los hechos, a fin de evitar conflictos con las autoridades. “A la Fiscalía le molesta que yo llegue primero; ya no me voy a llevar la exclusiva”, expresó.

Rafael León Segovia no fue procesado por terrorismo

El 24 de diciembre de 2025, la Fiscalía Regional de la Zona Sur de Coatzacoalcos detuvo a Rafael León Segovia bajo las acusaciones de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra instituciones de seguridad pública, por lo que fue vinculado a proceso el 30 de diciembre, pero sólo por los dos últimos señalamientos.

El Juez de control José Guadalupe Nucamendi Albores dictó el auto de vinculación a proceso tras un discurso de la Fiscal General Lisbeth Jiménez, quien escuchó los argumentos de la defensa y valoró los datos de prueba expuestos por la Fiscalía.

“Al valorar los datos expuestos por esta Fiscalía y atendiendo lo dispuesto del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales dictó el auto de vinculación a proceso únicamente y exclusivamente por los delitos de encubrimiento por favorecimiento y en contra las instituciones de seguridad pública”, expuso Lisbeth Jiménez.

Periodistas marchan contra los partidos y el Gobierno federal.
Grupo de periodistas se manifiesta contra la violencia en Cuernavaca, Morelos. Foto: Margarito Pérez Retana, Cuartoscuro

Horas antes de la audiencia de León Segovia, la Gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, rechazó la existencia de terrorismo en la entidad o en alguna otra parte de México, afirmación a la que se sumó la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien señaló que nunca ha habido una acusación por terrorismo en el país.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

