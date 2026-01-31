¿Aún tienes árbol de Navidad en casa? CdMx te dice dónde llevarlo para hacer composta

Redacción/SinEmbargo

31/01/2026 - 3:29 pm

CdMx te dice a dónde puedes llevar tu árbol de Navidad.

Ciudad de  México, 31 de enero (SinEmbargo).- Con el fin de las fiestas decembrinas, muchas personas ya quitaron los adornos de sus hogares. Si tu eres de los que aún tiene su árbol de Navidad en casa y vives en la Ciudad de México (CdMx), aquí te contamos a dónde puedes llevarlo para hacer composta.

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la CdMx habilitó varios centros de acopio para que la ciudadanía pueda llevar sus arbolitos navideños naturales y evitar que sean abandonados en la vía pública o desechados como basura.

En estos centros, las autoridades los recolectan y los destinan a procesos como la elaboración de composta y cobertura vegetal, lo que permite reincorporar esta materia orgánica a acciones de restauración ambiental y fortalecer los principios de la economía circular en la ciudad.

¿A dónde puedo llevar mi árbol de Navidad en CdMx?

Las autoridades capitalinas recordaron que aún están disponibles algunos centros de recepción para que la población pueda desechar correctamente sus arbolitos, pero debes apresurarte porque sólo estarán disponibles hasta el 15 de febrero. Estos se encuentran en:

  • Alcaldía Benito Juárez, hasta el 2 de febrero (L-V de 09:00 a 18:00 horas; S-D de 10:00 a 16:00 horas):
    •  Parque de los Venados, Av. División del Norte s/n, Col. Santa Cruz Atoyac.
    • Tienda Walmart Av. Félix Cuevas Ν. 222 y Eje 2 Vial Poniente Gabriel Mancera, colonia del Valle.
    • Tienda Walmart Georgia Ν. 53, colonia Nápoles.
    • Tienda Sam's y Walmart Av. Universidad Ν. 936A, colonia Santa Cruz Atoyac.
  • Alcaldía Coyoacán, hasta el 13 de febrero (L-V de 09:00 a 18:00 horas):
    • Explanada de la Alcaldía, Jardín Hidalgo No. 1, col. Villa Coyoacán
    • Calzada de la Virgen esq. Rosa María Sequeira, col. U.H. CTM Culhuacán.
    • Pedregales, Tepalcatzin #128, esq. Chichimecas, col. Ajusco.
    • Centro: Guillermo Pérez Valenzuela #159, Barrio de Santa Catarina
    • J.U.D.de Parques y Jardines. Prol. Xicoténcatl #34, esq. Río Churubusco, col. San Diego Churubusco.
  • Alcaldía Gustavo A. Madero: Bosque de San Juan de Aragón, Huerto Educativo, Puerta 7. De martes a domingo, de 08:00 a 14:00 horas, hasta el 15 de febrero.
  • Alcaldía Iztacalco, explanada central en Av. Río Churubusco s/n, Col. Gabriel Ramos Millán. Horario: 8:00 a 18:00 horas, hasta el 15 de febrero.
  • Alcaldía Iztapalapa, hasta el 15 de febrero de 08:00 a 17:00 horas:
    • Parque Jacarandas, Av. Amador Salazar s/n, U.H. El Salado.
    • Parque Patolli II, calles Oyamel y Alejandro Aura, U.H. Concordia Zaragoza.
  • Alcaldía Miguel Hidalgo, hasta el 13 de febrero (L-V de 09:00 a 14:00 horas, S de 09:00 a 14:00 horas):
    • Plan Sexenal, Mar Mediterráneo esq. Plan de Guadalupe, Col. Nextitla.
    • Deportivo José Ma. Morelos y Pavón, Col. Pensil.
    • Parque Abraham Lincoln, Parque, Col. Polanco III Secc., entre Emilio Castelar y Luis G. Urbina
    • Parque Lira: Av. Parque Lira 94, Col. Observatorio.
    • Parque Morelos: Progreso, esq. Agricultura, Col. Escandón I
    • Deportivo Gran Libertador: Rtno. 2, Ingenieros Militares, Col. Lomas de Sotelo
  • Alcaldía Tlalpan, hasta el 13 de febrero (Horario de 8:00 a 18:00 horas):
    • Explanada de la Alcaldía, Francisco I. Madero No. 10, Centro.
    • Bosque de Tlalpan, Camino a Santa Teresa s/n.
    • Parque Macondo, Fuentes del Pedregal.
  • Alcaldía Xochimilco: Parque Ecológico de Xochimilco, Caseta 1, Alcaldía de Xochimilco: sólo estará disponible hasta este 31 de enero hasta las 16:00 horas.

Las autoridades recordaron que para facilitar el proceso, los árboles deberán entregarse libres de plásticos, cables, clavos, papeles u otros residuos.

