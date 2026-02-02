CURP Biométrica en Edomex 2026: ¿Dónde y cómo tramitarla en Naucalpan?

Omar López

02/02/2026 - 5:02 pm

Datos Biométricos

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Chips de internet CFE: ¿Dónde los repartirán gratis en 2026?

CURP biométrica en el Edomex: Dónde tramitarla en Ecatepec, Neza y Tlalnepantla

Tenencia en Edomex 2026: ¿Cómo obtener el 100% de descuento?

Algunos municipios del Estado de México comenzaron a registrar los datos biométricos de sus habitantes de forma voluntaria en octubre de 2025.

Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).- Durante febrero de 2026, el Estado de México continúa implementado jornadas de registro de CURP Biométrica en Naucalpan. Este proceso utiliza el reconocimiento facial, de iris y dactilar para proteger tu información personal, garantizando que nadie pueda hacerse pasar por ti en gestiones gubernamentales.

Para tramitar la CURP Biométrica es necesario asistir personalmente a un módulo del Registro Nacional de Población (Renapo), como ocurre con otros documentos oficiales. En Naucalpan no se requiere cita previa por internet, basta con acudir a la oficina adaptada para realizar el registro.

“La CURP es la fuente única de identidad que incluye tus huellas dactilares y fotografía, la cual es una identificación oficial que puedes usar como comprobante de identidad en tus trámites oficiales o acceder a diferentes servicios”, se lee en la página oficial del Renapo”. 

De acuerdo con la Dirección del Registro Civil del Estado de México, el municipio de Naucalpan cuenta con cuatro módulos autorizados por el Renapo para registrar los datos de tu CURP los cuáles atienden de lunes a viernes en un horario de las 9:00 a las 15:00 horas.

Dónde están y como llegar a los módulos de registro en Naucalpan

curp 2026 renapo
El trámite es completamente gratuito en los módulos del Renapo. (Cuartoscuro/Rogelio Morales)

Para evitar contratiempos, el Renapo recomienda acudir temprano y con disposición de tiempo a las siguientes direcciones:

  • Oficialía 01: Av. Juárez Núm. 1 , Fracc. El Mirador, C.P. 53050. Con número de atención al 5560-4282 o 5560-3654 y correo [email protected].
  • Oficialía 02: Circuitos Médicos 77, Satélite, C.P. 53100. Con número de atención al 55-5360-0748.
  • Oficialía 03: Anexo Al Mercado S/N, Col. El Molinito, C.P. 53530. Con número de atención al 55-5358-0975 y correo [email protected].
  • Oficialía 07: Av. Del Rosal Núm.89 ,Col. Loma Linda, C.P. 53580. Con número de atención al 55-6112-4920.
  • Oficialía 08: Manzana 017, San Mateo, C.P. 53224. Con número de atención al 55-2625-4073.

Cuáles son los documentos necesarios para el trámite

Cómo sacar tu CURP Biométrica.
Puedes tramitar tu CURP con estos sencillos pasos. Foto: SinEmbargo.

Para acudir a tu cita en cualquiera de los módulos de Naucalpan debes presentar los siguientes documentos en original:

  • Identificación oficial vigente (INE o Pasaporte).
  • Acta de nacimiento certificada (reciente).
  • CURP actual (impresa, verificada por RENAPO).
  • Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses).
  • Correo electrónico activo.

Los menores de edad mayores de cinco años sí pueden tramitar su CURP Biométrica pero deben ir acompañados por su padre, madre o tutor, quien también debe presentar su identificación y el acta de nacimiento del menor para acreditar el parentesco, además de la credencial escolar del menor.

Aunque el gobierno ha indicado que es voluntaria inicialmente, al momento no se descarta por ninguna vía oficial que sea indispensable para trámites bancarios, servicios de salud y programas sociales conforme avance el año 2026 o en años posteriores.

“La nueva CURP incorpora huellas dactilares, fotografía, escaneo del iris y firma digital, además de conservar los 18 caracteres alfanuméricos tradicionales que ayudarán a facilitar trámites”, se menciona en un comunicado del Gobierno del Estado de México.

Explora más en estos temas
CURP biométrica Edomex Servicio
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal

Omar López

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Guadalupe Correa-Cabrera

El golpe invisible y las teorías conspirativas de Peter Schweizer

"Sin evidencia, Schweizer argumenta que actores internos y externos han explotado y manipulado los flujos migratorios para...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
Jaime García Chávez

Estados Unidos y su factor interno

"Vendrá una elección intermedia que permitirá valorar el factor interno y concluir que el trumpismo va viento...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Las autoridades no buscan debidamente

"Las familias merecen que las autoridades tengan empatía y dediquen sus esfuerzos a buscar debidamente a los...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Poetas cubanas para días feos y malos

"Para afrontar estos días 'feos y malos' -como los llama la escritora Lídia Jorge- hoy los invito...
Por Sandra Lorenzano
+ Sección

Opinión en Video

Como en un acto de magia
Por Alejandro Páez Varela

Como en un acto de magia

La tormenta perfecta
Por Muna D. Buchahin

La tormenta perfecta

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significa “libertad” para los “libertarios”?

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM
Por Pedro Mellado Rodríguez

Sin Reforma Electoral, pierde Morena y ganan PT y PVEM

Trump, Cuba y México: las moscas y la mierda
Por Juan Carlos Monedero

Trump, Cuba y México: las moscas y la mierda

El Pluribus del PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

El Pluribus del PRIAN

El hundimiento del dólar
Por Mario Campa

El hundimiento del dólar

Oda al silencio
Por Óscar de la Borbolla

Oda al silencio

Claves de la estrategia contra la extorsión
Por Ana Lilia Pérez

Claves de la estrategia contra la extorsión

Salinas Pliego, golpe a la impunidad
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego, golpe a la impunidad

+ Sección

Galileo

El Servicio de Microbiología de la Clínica Universidad de Navarra publicó un estudio que descubrió que la sangre seca sirve para diagnosticar infecciones.

Sangre seca sirve para diagnosticar infecciones aún con años de antigüedad: estudio

Investigadores del IPN crearon un biosensor que detecta infecciones por Helicobacter pylori, bacteria asociada con gastritis, úlceras y cáncer de estómago.

El IPN trabaja en biosensor para ayudar en detección de gastritis y cáncer estomacal

Un estudio halló que, ante la falta de glucosa, las células tumorales del cáncer de pulmón responden liberando la proteína LIF, lo que aumenta la agresividad.

Un estudio descubre que cáncer de pulmón utiliza falta de glucosa para fortalecerse

Revelan una dieta sencilla y breve que te hará reducir el colesterol alto durante semanas

Científicos revelan dieta sencilla y breve que te hará reducir el colesterol alto

Las personas más activas de noche corren mayores riesgos cardiovasculares.

Estudio revela cuál es el impacto en el corazón para quienes son más activos de noche

La exposición prolongada a la luz azul ha generado preguntas sobre sus efectos en la salud, especialmente en la vista y el descanso.

¿Qué es la luz azul? Conoce sus efectos en la salud y cómo exponerte menos a ella

Eclipse Solar

Eclipse Anillo de Fuego 2026: ¿Cuándo es y cómo verlo desde México?

ELA

¿Qué es la ELA? Enfermedad que padecía Pedro Torres, ex productor de “Big Brother”

Médicos especialistas consideran que el parto natural es la mejor opción para finalizar un embarazo.

Médicos especialistas revelan por qué el parto natural es mejor opción que la cesárea

Luna de Nieve

Cuándo y dónde ver la Luna de Nieve de febrero 2026 desde México

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Caso Epstein liga a exembajador Anthony Wayne con abuso de niños. AMLO “fue enterado”
1

Caso Epstein liga a exembajador Anthony Wayne con abuso de niños. AMLO “fue enterado”

La historia de nuestro país siempre ha estado determinada por apasionados debates sobre La historia de nuestro país siempre ha estado determinada por apasionados debates sobre.
2

¿Qué se celebra el 5 de febrero en México?

Diversos países del mundo expresaron sus condolencias a México tras el descarrilamiento  del Tren Interoceánico.
3

ENTREVISTA ¬ No hay ninguna duda, Tren Interoceánico iba a exceso de velocidad: Lara

Trump criticó los Grammy de este año, y amenazó con demandar a su presentador, el comediante Trevor Noah, por una broma que parecía vincularlo con Epstein.
4

Trump hace rabietas de madrugada, y lanza amenazas contra los Grammy y su presentador

5

Centenario rompe el techo de los 120 mil pesos: precio de las monedas de oro y plata

Costco está demandado en EU por ocultar que sus pollos rostizados contenían químicos
6

Costco está demandado en EU por ocultar que sus pollos rostizados contenían químicos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que ya concluyó con la revisión del caso de pederastia relacionada con Jeffrey Epstein.
7

El Departamento de Justicia de EU dice que revisión del caso Epstein "ha concluido"

Trump se ha embolsado 4 mil millones de dólares: The New Yorker. NYT se quedó corto
8

Trump se ha embolsado 4 mil millones de dólares: The New Yorker. NYT se quedó corto

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó este lunes el regaño que lanzó a legisladores durante su reciente visita a San Quintín, Baja California (BC).
9

La Presidenta explica el regaño. Primero, es para todos; deben estar en campo, dice

El Presidente de EU, Donald Trump, anunció un acuerdo comercial con la India por el cual reducirá los aranceles a sus importaciones del 25 al 18 por ciento.
10

India elimina aranceles a EU y renuncia al petróleo ruso a cambio de alivio comercial

Adán Augusto y el fascismo como baratija.
11

DATOS ¬ Adán deja en el Senado élite dorada de rancheros ricos, expriistas y acólitos

Con la inauguración total del Tren Interurbano México-Toluca, mejor conocido como "El Insurgente", México estrena este lunes una red de alta conectividad.
12

FOTOS y GRÁFICOS ¬ Trenes, Metro y senderos seguros: México estrena alta conectividad

Opositores y más apoyan en secreto o abiertamente a Trump porque creen que bastan 10 misiles para que les regrese el respeto, como en un acto de magia.
13

Como en un acto de magia

Dos latinos del ICE, de apellidos Ochoa y Gutiérrez, son los que dispararon a Pretti
14

Dos latinos del ICE, de apellidos Ochoa y Gutiérrez, son los que dispararon a Pretti

116 funcionarios en Diputados (muchos de Monreal) ganan más de 100 mil al mes
15

DATOS ¬ 116 funcionarios en Diputados (muchos de Monreal) ganan más de 100 mil al mes

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El DOJ afirma que censura en archivos Epstein no está relacionado con Trump
1

Epstein fue quien presentó a Melania con su amigo Trump, según nuevos expedientes

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que ya concluyó con la revisión del caso de pederastia relacionada con Jeffrey Epstein.
2

El Departamento de Justicia de EU dice que revisión del caso Epstein "ha concluido"

Caso Epstein liga a exembajador Anthony Wayne con abuso de niños. AMLO “fue enterado”
3

Caso Epstein liga a exembajador Anthony Wayne con abuso de niños. AMLO “fue enterado”

El gobierno de Cuba condenó el terrorismo en todas sus formas y expresó su disposición a renovar la cooperación con Estados Unidos (EU) en materia de seguridad.
4

Cuba niega vínculos con el terrorismo y propone renovar cooperación bilateral con EU

Francisco Garduño, excomisionado del INM, fue nombrado por el Gobierno de Claudia Sheinbaum para un cargo directivo en la SEP.
5

CLOSE UP ¬ La tragedia migratoria chamuscó a Garduño. Y ahora lleva su tizne a la SEP

México, Brasil y Chile presentaron formalmente ante la ONU la candidatura de la expresidenta chilena, Michelle Bachelet, para ocupar la Secretaría General.
6

México, Brasil y Chile postulan a Michelle Bachelet para que tome riendas de la ONU

El Presidente de EU, Donald Trump, anunció un acuerdo comercial con la India por el cual reducirá los aranceles a sus importaciones del 25 al 18 por ciento.
7

India elimina aranceles a EU y renuncia al petróleo ruso a cambio de alivio comercial

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que la renuncia de Adán Augusto López Hernández como coordinador de Morena en el Senado fue una decisión propia.
8

“Es una decisión de él”: Sheinbaum sobre renuncia de Adán a coordinación en el Senado

Con la inauguración total del Tren Interurbano México-Toluca, mejor conocido como "El Insurgente", México estrena este lunes una red de alta conectividad.
9

FOTOS y GRÁFICOS ¬ Trenes, Metro y senderos seguros: México estrena alta conectividad

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó este lunes el regaño que lanzó a legisladores durante su reciente visita a San Quintín, Baja California (BC).
10

La Presidenta explica el regaño. Primero, es para todos; deben estar en campo, dice

La Profeco inició un procedimiento administrativo contra Ticketmaster.
11

Profeco: Multa a Ticketmaster supera 5 mdp por anomalías en venta de boletos de BTS

Trump criticó los Grammy de este año, y amenazó con demandar a su presentador, el comediante Trevor Noah, por una broma que parecía vincularlo con Epstein.
12

Trump hace rabietas de madrugada, y lanza amenazas contra los Grammy y su presentador