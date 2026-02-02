CURP Biométrica en Edomex 2026: ¿Dónde y cómo tramitarla en Naucalpan?

Algunos municipios del Estado de México comenzaron a registrar los datos biométricos de sus habitantes de forma voluntaria en octubre de 2025.

Ciudad de México, 2 de febrero (SinEmbargo).- Durante febrero de 2026, el Estado de México continúa implementado jornadas de registro de CURP Biométrica en Naucalpan. Este proceso utiliza el reconocimiento facial, de iris y dactilar para proteger tu información personal, garantizando que nadie pueda hacerse pasar por ti en gestiones gubernamentales.

Para tramitar la CURP Biométrica es necesario asistir personalmente a un módulo del Registro Nacional de Población (Renapo), como ocurre con otros documentos oficiales. En Naucalpan no se requiere cita previa por internet, basta con acudir a la oficina adaptada para realizar el registro.

“La CURP es la fuente única de identidad que incluye tus huellas dactilares y fotografía, la cual es una identificación oficial que puedes usar como comprobante de identidad en tus trámites oficiales o acceder a diferentes servicios”, se lee en la página oficial del Renapo”.

De acuerdo con la Dirección del Registro Civil del Estado de México, el municipio de Naucalpan cuenta con cuatro módulos autorizados por el Renapo para registrar los datos de tu CURP los cuáles atienden de lunes a viernes en un horario de las 9:00 a las 15:00 horas.

Dónde están y como llegar a los módulos de registro en Naucalpan

Para evitar contratiempos, el Renapo recomienda acudir temprano y con disposición de tiempo a las siguientes direcciones:

Oficialía 01: Av. Juárez Núm. 1 , Fracc. El Mirador, C.P. 53050. Con número de atención al 5560-4282 o 5560-3654 y correo [email protected] .

Oficialía 02: Circuitos Médicos 77, Satélite, C.P. 53100. Con número de atención al 55-5360-0748.

Oficialía 03: Anexo Al Mercado S/N, Col. El Molinito, C.P. 53530. Con número de atención al 55-5358-0975 y correo [email protected] .

Oficialía 07: Av. Del Rosal Núm.89 ,Col. Loma Linda, C.P. 53580. Con número de atención al 55-6112-4920.

Oficialía 08: Manzana 017, San Mateo, C.P. 53224. Con número de atención al 55-2625-4073.

Cuáles son los documentos necesarios para el trámite

Para acudir a tu cita en cualquiera de los módulos de Naucalpan debes presentar los siguientes documentos en original:

Identificación oficial vigente (INE o Pasaporte).

Acta de nacimiento certificada (reciente).

CURP actual (impresa, verificada por RENAPO).

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses).

Correo electrónico activo.

Los menores de edad mayores de cinco años sí pueden tramitar su CURP Biométrica pero deben ir acompañados por su padre, madre o tutor, quien también debe presentar su identificación y el acta de nacimiento del menor para acreditar el parentesco, además de la credencial escolar del menor.

Aunque el gobierno ha indicado que es voluntaria inicialmente, al momento no se descarta por ninguna vía oficial que sea indispensable para trámites bancarios, servicios de salud y programas sociales conforme avance el año 2026 o en años posteriores.

“La nueva CURP incorpora huellas dactilares, fotografía, escaneo del iris y firma digital, además de conservar los 18 caracteres alfanuméricos tradicionales que ayudarán a facilitar trámites”, se menciona en un comunicado del Gobierno del Estado de México.