CURP biométrica en León, Guanajuato: ¿Cómo y dónde tramitarla en 2026?

La ciudad guanajuatense continúa capacitando oficinas para registrar los datos biométricos de sus habitantes y combatir la suplantación de identidad.

Ciudad de México, 4 de febrero (SinEmbargo).- Ahora puedes fortalecer la seguridad de tu identidad oficial en León, Guanajuato. Durante todo el 2026 seguirán los registros para obtener la CURP biométrica. Al registrar tus huellas dactilares, fotografía facial, escaneo de iris y firma digital, evitas que alguien más pueda suplantarte en trámites oficiales o legales.

Para tramitar la CURP Biométrica es necesario asistir personalmente a un módulo del Registro Nacional de Población (Renapo), como ocurre con otros documentos oficiales. En León no se requiere cita previa por internet; basta con acudir al módulo más cercano a tu domicilio.

“La CURP es la fuente única de identidad que incluye tus huellas dactilares y fotografía, la cual es una identificación oficial que puedes usar como comprobante de identidad en tus trámites oficiales o acceder a diferentes servicios”, se lee en la página oficial del Renapo”, se lee en la página de al Renapo.

De acuerdo con la Dirección del Registro Civil de Guanajuato, la ciudad de León cuenta con cuatro oficinas autorizadas por la Renapo para realizar este trámite de lunes a viernes en un horario de las 8:00 a las 15:00 hora local.

Cómo y dónde hacer el trámite de la CURP biométrica en León

Debido a que no hay citas por internet para realizar el trámite se recomienda acudir temprano a las siguientes oficinas:

Calle Juárez 204, Colonia Centro, C.P. 37000. Con número de atención al 477 714 3084 y correo [email protected] .

. Calle Eta. 315, Industrial Delta, C.P. 37545. Con número de atención al 477 761 0613 y correo [email protected].

Boulevard San Juan Bosco 307, Industrial, C.P. 37340. Con número de atención al 477 762 4286 y correo [email protected]

Calle Crepúsculo y Amanecer 01, Colonia Valle Del Sol, C.P. 37149. Con número de atención al 47 7774 0894 y correo [email protected]

Es importante mencionar que el registro de datos biométricos para la nueva CURP no tiene ningún costo y solo puede hacerse de forma presencial, por lo que no es recomendable mandar ningún tipo de información a cuentas fraudulentas en redes sociales.

Cuáles son los documentos necesario para el trámite

Para acudir a tu cita en cualquiera de los módulos de León debes presentar los siguientes documentos en original:

Identificación oficial vigente (INE o Pasaporte).

Acta de nacimiento certificada (reciente).

CURP actual (impresa, verificada por RENAPO).

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses).

Correo electrónico activo.

Los menores de edad sí pueden tramitar su CURP Biométrica pero deben ir acompañados por su padre, madre o tutor, quien también debe presentar su identificación y el acta de nacimiento del menor para acreditar el parentesco.

Aunque el gobierno ha indicado que es voluntaria inicialmente, al momento no se descarta por ninguna vía oficial que sea indispensable para trámites bancarios, servicios de salud y programas sociales conforme avance el año 2026 o en años posteriores.