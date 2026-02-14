Regidora de Ocotlán renuncia y admite "error" por asistir a evento con un mono araña

La exfuncionaria municipal rindió su declaración ante autoridades federales por asistir a un evento con un ejemplar de una especie protegida.

Ciudad de México, 13 de febrero (SinEmbargo).- A raíz de la polémica por asistir a un acto oficial con un mono araña como mascota, Silvia Iliana Villarruel Gutiérrez anunció su renuncia al cargo de Regidora de Ocotlán, Jalisco, y reconoció que cometió un error.

La ahora exfuncionaria aseguró que el animal con el que fue captada no es de su propiedad y afirmó que ya se presentó a rendir su declaración ante las autoridades federales, quienes iniciaron un proceso por la posesión ilegal de un ejemplar de una especie protegida.

Hace unos días se hizo viral en redes un video en el que se observa a la funcionaria municipal cargando a un pequeño primate durante un evento público celebrado en la explanada de la Casa de la Cultura del municipio, lo que generó gran indignación.

Ante estos hechos, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que presentó una denuncia penal por la posesión ilegal de un ejemplar de mono araña, especie protegida por las leyes mexicanas.

Regidora de Ocotlán renuncia tras escándalo por mono mascota

Silvia Iliana Villarruel anunció este viernes, mediante una publicación en su cuenta de Facebook, que decidió presentar su renuncia inmediata al cargo de Regidora de Ocotlán ante la indignación que provocó tras asistir a un acto público con un mono araña como mascota.

"Referente a la situación que se presentó el pasado domingo, comprendo la indignación y el enojo que este hecho ha provocado por lo que he decidido separarme del cargo de Regidora de manera inmediata", dijo en un comunicado difundido en redes.

En su mensaje, la ahora exfuncionaria municipal manifestó que su salida del cargo se debe a que "cuando se comete un error, debe haber consecuencias claras".

"Lo que ocurrió no debió pasar. Desde el primer momento asumí mi responsabilidad por haber interactuado con un ejemplar de fauna silvestre, que no es de mi propiedad. Fue un error. No lo minimizo y no lo justifico. Lo lamento profundamente", afirmó.

La regidora Silvia Iliana Villarruel Gutiérrez, del @MovCiudadanoMX da manotazos a un mono araña 😡 Es una especie protegida en México, en peligro de extinción (norma NOM-059-SEMARNAT-2010, listada en la UICN) Como es un delito grave, dice “No es mío.”pic.twitter.com/UVE5YUWyuv — Vero (@Funesta) February 11, 2026

Respecto a la denuncia presentada por la Profepa por la posesión ilegal de un mono araña, especie protegida por las leyes mexicanas, Villarruel aseguró que el ejemplar no es de su propiedad y afirmó que ya se presentó ante la autoridad correspondiente para rendir su declaración.

"He estado en contacto con las autoridades federales competentes, he rendido mi declaración y estoy colaborando de manera absoluta, proporcionando toda la información que me ha sido requerida para el esclarecimiento de los hechos. Existe ya un proceso en curso y confío en que se resolverá conforme a derecho", apuntó.

Finalmente, la exregidora expresó que aquellas personas que le exigen que asuma su responsabilidad por estos hechos "tienen razón", al tiempo que se comprometió a "dar la cara".