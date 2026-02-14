Regidora de Ocotlán renuncia y admite "error" por asistir a evento con un mono araña

Redacción/SinEmbargo

13/02/2026 - 10:51 pm

Silvia Iliana Villarruel, Regidora de Ocotlán presentó su renuncia y reconoció que cometió un error por asistir a un evento con un mono araña.
La Regidora de Ocotlán afirmó que el mono araña con el que fue captada no es de su propiedad. Foto: Facebook Silvia Iliana Villarruel

Artículos relacionados

Artículos relacionados

VIDEO ¬ Regidora de Ocotlán es captada cargando mono araña; Profepa presenta denuncia

Blanca Álvarez, regidora de MC en Jalisco, es hallada muerta; indagan feminicidio

El exalcalde de Tequila es vinculado a proceso; Morena inicia su proceso de expulsión

La exfuncionaria municipal rindió su declaración ante autoridades federales por asistir a un evento con un ejemplar de una especie protegida.

Ciudad de México, 13 de febrero (SinEmbargo).- A raíz de la polémica por asistir a un acto oficial con un mono araña como mascota, Silvia Iliana Villarruel Gutiérrez anunció su renuncia al cargo de Regidora de Ocotlán, Jalisco, y reconoció que cometió un error.

La ahora exfuncionaria aseguró que el animal con el que fue captada no es de su propiedad y afirmó que ya se presentó a rendir su declaración ante las autoridades federales, quienes iniciaron un proceso por la posesión ilegal de un ejemplar de una especie protegida.

Hace unos días se hizo viral en redes un video en el que se observa a la funcionaria municipal cargando a un pequeño primate durante un evento público celebrado en la explanada de la Casa de la Cultura del municipio, lo que generó gran indignación.

Ante estos hechos, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que presentó una denuncia penal por la posesión ilegal de un ejemplar de mono araña, especie protegida por las leyes mexicanas.

Regidora de Ocotlán renuncia tras escándalo por mono mascota

Silvia Iliana Villarruel anunció este viernes, mediante una publicación en su cuenta de Facebook, que decidió presentar su renuncia inmediata al cargo de Regidora de Ocotlán ante la indignación que provocó tras asistir a un acto público con un mono araña como mascota.

"Referente a la situación que se presentó el pasado domingo, comprendo la indignación y el enojo que este hecho ha provocado por lo que he decidido separarme del cargo de Regidora de manera inmediata", dijo en un comunicado difundido en redes.

En su mensaje, la ahora exfuncionaria municipal manifestó que su salida del cargo se debe a que "cuando se comete un error, debe haber consecuencias claras".

"Lo que ocurrió no debió pasar. Desde el primer momento asumí mi responsabilidad por haber interactuado con un ejemplar de fauna silvestre, que no es de mi propiedad. Fue un error. No lo minimizo y no lo justifico. Lo lamento profundamente", afirmó.

Respecto a la denuncia presentada por la Profepa por la posesión ilegal de un mono araña, especie protegida por las leyes mexicanas, Villarruel aseguró que el ejemplar no es de su propiedad y afirmó que ya se presentó ante la autoridad correspondiente para rendir su declaración.

"He estado en contacto con las autoridades federales competentes, he rendido mi declaración y estoy colaborando de manera absoluta, proporcionando toda la información que me ha sido requerida para el esclarecimiento de los hechos. Existe ya un proceso en curso y confío en que se resolverá conforme a derecho", apuntó.

Finalmente, la exregidora expresó que aquellas personas que le exigen que asuma su responsabilidad por estos hechos "tienen razón", al tiempo que se comprometió a "dar la cara".

"A quienes se han sentido molestos o decepcionados, les hablo con honestidad: tienen razón en exigir responsabilidad. Hoy mi prioridad es que se haga lo correcto, que la autoridad actúe y que una situación como esta no vuelva a repetirse. Asumo este momento con responsabilidad y daré la cara durante todo el proceso", señala la publicación.

Explora más en estos temas
Jalisco
Google News Síguenos en Google News
Suscríbete a nuestro canal
Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Hernández

Novedad editorial

Por Hernández
Francisco Ortiz Pinchetti

Todos los hombres del Presidente II

"Lo que los libros y las denuncias revelan es un naufragio ético total. La realidad desborda los...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Reforma Electoral, ¿perdimos compadre?

"A estas alturas del partido no está del todo claro qué Reforma Electoral quiere la Presidenta".
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

Fosas que el Estado esconde, memoria que la sociedad reconstruye

"En lugares como Tetelcingo o Jojutla, las familias hicieron el trabajo que el Estado se negó a...
Por Leopoldo Maldonado
+ Sección

Opinión en Video

El diablo mostró su rostro en Tequila y Teuchitlán, Jalisco
Por Pedro Mellado Rodríguez

El diablo mostró su rostro en Tequila y Teuchitlán, Jalisco

El PRIAN va a Washington
Por Fabrizio Mejía Madrid

El PRIAN va a Washington

Bad Bunny perrea y Donald Trump berrea
Por Juan Carlos Monedero

Bad Bunny perrea y Donald Trump berrea

ICE, peor que la pandemia
Por Ana Lilia Pérez

ICE, peor que la pandemia

El Frente Amplio Democrático y el monopolio de la democracia
Por Héctor Alejandro Quintanar

El Frente Amplio Democrático y el monopolio de la democracia

La trampa de los minerales críticos
Por Mario Campa

La trampa de los minerales críticos

Los impostores: De Claudio X. a Televisa
Por Álvaro Delgado Gómez

Los impostores: De Claudio X. a Televisa

El Sufismo, un modo no occidental de entender
Por Óscar de la Borbolla

El Sufismo, un modo no occidental de entender

No van a parar
Por Alejandro Páez Varela

No van a parar

Inseguridad, percepción y realidad
Por Jorge Zepeda Patterson

Inseguridad, percepción y realidad

+ Sección

Galileo

Un estudio de la Universidad de Zaragoza y otras instituciones reveló que los niños que disfrutan la comida tienen una dieta más saludable en la edad adulta.

Los niños que disfrutan la comida tienen una dieta más saludable de adultos: estudio

Jalisco y el Edomex implementaron medidas preventivas en las escuelas, como la obligatoriedad del uso de cubrebocas y colocación de filtros sanitarios.

México está a punto de unirse a países que perdieron el estatus de libre de sarampión

El doctor y especialista Miguel Hernández Juyol, presidente de la (SEOP), reveló la edad óptima para el uso del flúor en los niños y así mejorar su salud bucal.

Especialista revela a partir de qué edad es importante el uso del flúor en los niños

Casi una de cada 10 muertes causadas por enfermedades infecciosas en el mundo pueden atribuirse a la obesidad, según un el University College de Londres.

La obesidad provoca casi una de cada 10 muertes por infección, según investigadores

Los bebés de tan sólo dos meses de edad son capaces de categorizar distintos objetos en sus cerebros, mucho antes de lo que se creía, según una investigación.

Bebés de 2 meses clasifican objetos como si tuvieran cerebro de adulto: investigación

El jefe de Neurología del Hospital Blua Sanitas Valdebebas, Ángel Aledo, explicó los signos más comunes de una crisis epiléptica convulsiva. ¿Cómo reaccionar?

¿Cómo puedes identificar y actuar ante una crisis epiléptica? Expertos te lo explican

Nutriólogo explica razón hormonal por la que la gente come dulces en invierno.

Nutriólogo revela la razón hormonal por la que la gente come más dulces en invierno

Tomar antibióticos con leche es un error más común de lo que parece y, según médicos y farmacéuticos, puede reducir de forma significativa su eficacia.

¿Tomas antibióticos con leche? Expertos advierten que hacerlo afecta su eficacia

Un grupo interdisciplinario conformado por la UNAM, el IPN y el IMSS, desarrolló una método para detectar rápidamente el virus del SARS-CoV-2.

Científicos de la UNAM, IPN e IMSS desarrollan nuevo método para detectar SARS-CoV-2

Una experta aconsejó ventilar el aire de la casa para evitar enfermedades.

Experta aconseja ventilar el aire que se respira en casa para evitar enfermedades

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Hoy No Circula Sabatino
1

Doble Hoy No Circula Sabatino este 14 de febrero por contingencia ambiental

2

Marx: Me pasean por la SEP con policía para presumir que ganó la derecha ¬ ENTREVISTA

Marx Arriaga denuncia que intentaron desalojarlo con policías de su oficina en la SEP
3

La SEP despide a Marx Arriaga, y él acusa regresión en el obradorismo y "zigzagueo"

Trump llama minimiza asesinato de Alex Pretti.
4

El ICE golpea la aprobación de Trump: se hunde a niveles que él mismo no había visto

5

Julio Scherer dibuja a AMLO como victimista, inepto, manipulable e incluso ignorante

Silvia Iliana Villarruel, Regidora de Ocotlán presentó su renuncia y reconoció que cometió un error por asistir a un evento con un mono araña.
6

Regidora de Ocotlán renuncia y admite "error" por asistir a evento con un mono araña

Hoy No Circula
7

Doble Hoy No Circula este viernes 13 de febrero por contingencia ambiental

La Ssa, informó que se reforzará la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2025-2026 con cuatro módulos extra en la CdMx.
8

¿Quiénes no deben vacunarse contra el Sarampión en 2026 y cuáles son las razones?

9

Un cártel inmobiliario del que nadie sospechó formó un imperio en Naucalpan, Edomex

Un enfrentamiento entre policías municipales y sujetos armados en Michoacán dejó dos presuntos criminales abatidos, uno herido y tres uniformados lesionados.
10

Policías de Michoacán se enfrentan con miembros del CJNG; abaten a 2 y hieren a otro

VIDEO FUERTE ¬ Estudiante apuñala a su compañero con un picahielos en Tláhuac.
11

Un estudiante de secundaria apuñala a su compañero en Tláhuac, en CdMx ¬ VIDEO FUERTE

Novedad Editorial
12

Novedad editorial

Activan contingencia ambiental por ozono
13

CAMe activa Doble Hoy No Circula en la Zona Metropolitana por mala calidad del aire

Vacunación Naucalpan
14

Vacunas contra el sarampión en Edomex 2026: ¿Dónde aplicarla gratis en Naucalpan?

La Fiscalía de Jalisco confirmó el asesinato de la Regidora Blanca Esthela Álvarez e inició una investigación por feminicidio. Tenía señas de estrangulamiento.
15

Blanca Álvarez, regidora de MC en Jalisco, es hallada muerta; indagan feminicidio

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Silvia Iliana Villarruel, Regidora de Ocotlán presentó su renuncia y reconoció que cometió un error por asistir a un evento con un mono araña.
1

Regidora de Ocotlán renuncia y admite "error" por asistir a evento con un mono araña

Un enfrentamiento entre policías municipales y sujetos armados en Michoacán dejó dos presuntos criminales abatidos, uno herido y tres uniformados lesionados.
2

Policías de Michoacán se enfrentan con miembros del CJNG; abaten a 2 y hieren a otro

3

Los migrantes sin papeles aportan más que un estadounidense normal: Arau ¬ ENTREVISTA

En el marco del Día del Amor y la Amistad, la SSPC emitió recomendaciones para celebrar este 14 de febrero sin ser víctimas de fraude y sin ponerse en riesgo.
4

¿Comprarás en línea este Día del Amor? La SSPC da tips para evitar fraudes digitales

5

Marx: Me pasean por la SEP con policía para presumir que ganó la derecha ¬ ENTREVISTA

El Comando Sur de EU ataca otra "narcolancha" y mata a tres personas
6

VIDEO ¬ El Comando Sur de EU ataca otra "narcolancha" en el Caribe; mata a 3 personas

Hoy No Circula Sabatino
7

Doble Hoy No Circula Sabatino este 14 de febrero por contingencia ambiental

Un Juez negó conceder un amparo a Francisco Javier García Cabeza de Vaca y sus familiares, por lo que sigue vigente la orden de aprehensión en su contra.
8

Juez niega amparo a Cabeza de Vaca y 4 familiares; orden de aprehensión sigue vigente

El ingreso de turistas a México aumentó 12.3 por ciento en diciembre de 2025 con respecto a 2024, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
9

El turismo tiene cierre fuerte en 2025; creció 12.3 por ciento en diciembre: Inegi

Donovan Carrillo tuvo un desempeño espectacular y avanza en la recta finalista de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.
10

Donovan Carrillo finaliza 22° tras destacada participación en Olímpicos de Invierno

Trump reveló que tiene planeado visitar Venezuela, más de un mes después de que las tropas de EU llevaron a cabo una incursión para secuestrar a Maduro.
11

Trump anuncia visita a Venezuela; presume tener "buena relación" con Delcy Rodríguez

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó este viernes que se mantiene la fase uno de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM.
12

La Fase 1 de contingencia ambiental por ozono se mantiene en el Valle de México