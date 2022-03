¿Comer carne 5 veces por semana o menos reduce riesgo de cáncer? Hallan asociación

Madrid, 1 de marzo (Europa Press).- Comer carne cinco veces o menos a la semana se asocia con un menor riesgo de cáncer en general, según un estudio publicado en la revista de acceso abierto BMC Medicine.

Los participantes, con edades comprendidas entre los 40 y los 70 años, informaron de la frecuencia con la que comían carne y pescado, y los investigadores calcularon la incidencia de nuevos cánceres que se desarrollaron durante un periodo medio de 11 años utilizando los registros sanitarios.

En sus análisis tuvieron en cuenta el estado de la diabetes y los factores sociodemográficos, socioeconómicos y de estilo de vida. 247 mil 571 (52 por ciento) de los participantes comían carne más de cinco veces por semana, 205 mil 382 (44 por ciento) de los participantes comían carne cinco o menos veces por semana, 10 mil 696 (2 por ciento) comían pescado pero no carne y 8 mil 685 (2 por ciento) eran vegetarianos o veganos. En total, 54 mil 961 participantes (12 por ciento) desarrollaron cáncer durante el periodo de estudio.

