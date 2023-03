Just Fontaine, máximo goleador en un Mundial, muere a los 89 años; destacan su legado

Por Jerome Pugmire y Samuel Petrequin

PARÍS, 01 de marzo (AP).- Just Fontaine, la estrella del futbol francés que ostenta el récord de goles en un Mundial con sus 13 tantos en el de Suecia en 1958, ha fallecido. Tenía 89 años. Su antiguo club, el Stade de Reims, y la Federación francesa de futbol anunciaron el deceso este miércoles.

El delantero tardó seis encuentros en alcanzar su gesta en Suecia, tras ser incluido a última hora en la selección francesa.

Antes de la Copa del Mundo, Fontaine, nacido en Marruecos de padre francés y madre española, era poco conocido fuera de la liga francesa. Sin embargo, atormentó a sus rivales con su velocidad y su remate final, jugando incluso con botas ajenas. Tuvo que pedir un par prestado después de estropear las suyas en un entrenamiento.

Fontaine marcó cuatro tantos en el partido por el tercer puesto contra Alemania Occidental, pero su cuenta pudo aumentar si se hubiese cobrado un penal.

Aparte de sus logros con la selección, Fontaine salió campeón de la liga francesa en cuatro ocasiones, la Copa de Francia y alcanzó la final de la Copa de Europa a lo largo de su trayectoria de clubes USM Casablanca, Niza y Reims.

Just Fontaine: A true footballing icon 🇫🇷

Celebrating the life of a legend and the owner of a record that may never be broken – 13 goals at a single #FIFAWorldCup.

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 1, 2023