El piloto Dilano Van’t Hoff, de 18 años, muere tras choque en circuito de Spa (VIDEO)

MADRID, 1 Jul. (EUROPA PRESS).– El piloto neerlandés Dilano Van’t Hoff ha fallecido este sábado a los 18 años como consecuencia del grave accidente sufrido en el Circuito de Spa-Francorchamps en el Campeonato de Fórmula Regional Europea (FRECA), que celebra su cuarta cita de la temporada en el trazado belga.

“We are so sad to learn of the passing of Dilano van 't Hoff today at Spa-Francorchamps.

Dilano died in pursuit of his dream to reach the pinnacle of motorsport.

Along with the entire motorsport community, our thoughts are with his family and loved ones.”

