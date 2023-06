El Presidente Lasso no buscará la reelección en Ecuador luego de adelantar comicios

QUITO (AP) — El Presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, anunció el viernes que no se postulará a reelección presidencial. en los comicios anticipados derivados de su decisión de disolver la Asamblea hace dos semanas y acortar su propio período de Gobierno, como respuesta a la crisis política que mantenía en virtual parálisis al ejecutivo.

El mandatario, en rueda de prensa desde el Palacio de Carondelet, aseveró que tras una profunda reflexión “he definido mi lugar” -no concurrir como candidato- en los comicios presidenciales del próximo 20 de agosto e invitó a los sectores democráticos del país a meditar sobre el papel que desempeñarán en los meses venideros.

“Este es el más grande honor de mi vida, sin embargo, muy por encima del cargo del presidente, yo amo a la democracia. Muy por encima de la presidencia, yo amo la libertad. Y si mi deber de presidente me exige que me desprenda de mi cargo para proteger la democracia, pues así lo haré. Sin miedo y con la conciencia tranquila”, pronunció Lasso.

Queridos ecuatorianos: no aceptaré la postulación para ser candidato a la Presidencia de la República. Lo hago con profundo amor por la democracia y por respeto a ustedes, los ciudadanos. #NuestroTrabajoContinúa 🇪🇨 pic.twitter.com/H8BRVEGxhG

Añadió que los demócratas “no nos aferramos al poder, sino a la libertad”, pero aclaró que “no es ni de lejos un punto final, más bien es un nuevo comienzo para redoblar esfuerzos en el gobierno en beneficio de los ciudadanos”.

Lasso un exbanquero de derecha, llegó al poder en mayo de 2021, luego de buscar la presidencia en tres ocasiones para un período de cuatro años.

Mauricio Alarcón, analista e integrante de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, en declaraciones a The Associated Press aseguró que es acertado que el presidente “dé un paso al costado en la carrera a las elecciones” y dijo que los niveles de credibilidad y confianza del mandatario “estaban por los suelos”. A su juicio, no tenía opción alguna para la ratificación de su mandato.