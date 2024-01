Rusia y Ucrania realizan canje de 400 prisioneros en total; EAU fungió como mediador

MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS).- Las autoridades de Rusia y Ucrania han efectuado este miércoles un canje de prisioneros del que se han beneficiado más de 400 personas, según han confirmado las dos partes, al informar de un intercambio en el que Emiratos Árabes Unidos habría ejercido de mediador.

“Hoy, hemos recuperado a más de 200 combatientes y civiles del cautiverio ruso”, ha celebrado en redes sociales el Presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que ha incidido en que algunos de estos prisioneros habían participado en la defensa de la localidad de Mariúpol y de la acería de Azovstal.

230 of our people. Today, 213 soldiers and sergeants, 11 officers, and 6 civilians returned home. I am grateful to everyone who achieved this result.

We remember each and every one of our people. And we must return all of them.

🇺🇦🇺🇦🇺🇦 pic.twitter.com/RCeYnLYPn4

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 3, 2024