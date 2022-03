Anonymous afirma haber pirateado retransmisiones de principales canales de TV rusos

Redacción Internacional, 7 mar (EFE).- El grupo de piratas informáticos que se hacen denominar Anonymous afirma haber pirateado varias retransmisiones de los principales canales de televisión rusos para eludir la censura oficial, aseguró este lunes el colectivo en su cuenta de Twitter,

Según el mensaje, publicado en la cuenta de Twitter que no puede ser verificada de forma independiente, los canales pirateados son Russia 24, Channel One y Moscow 24.

The hacking collective #Anonymous hacked into the Russian streaming services Wink and Ivi (like Netflix) and live TV channels Russia 24, Channel One, Moscow 24 to broadcast war footage from Ukraine [today] pic.twitter.com/hzqcXT1xRU

— Anonymous (@YourAnonNews) March 6, 2022