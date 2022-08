VIDEOS: Felipe VI abucheado en Colombia. No se pone de pie ante la Espada de Bolívar

Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).– “Los generales valientes, aún cuando son derrotados, rinden homenaje a los que les han vencido en buena lid. Que el rey Felipe VI se quede sentado cuando todo el pueblo decente de Colombia vibra de pie cuando llega la Espada de Bolívar es triste. Respeto”.

Así dijo Juan Carlos Monedero en su cuenta de Twitter. Ya habían corrido muchas críticas antes de que el izquierdista profesor, exsecretario de Proceso Constituyente y Programa de Podemos, la refiriera. Felipe VI, a quien los españoles llaman “rey”, fue protagonista de la ceremonia de posesión de Gustavo Petro como nuevo Presidente de Colombia. Primero lo abuchearon. Luego no se puso de pie frente a la Espada de Bolívar, símbolo de la emancipación de los pueblos sudamericanos. Le cayeron toneladas de reclamos.

En redes sociales igualmente hubo fuertes críticas hacia el monarca español por lo ocurrido durante la investidura presidencial de Gustavo Petro.

This is GOLD! Listen to the way that King Felipe VI and the right-wing president of Ecuador, Guillermo Lasso, were booed by the Colombian public… while Gabriel Boric 🇨🇱, Lucho Arce🇧🇴, Alberto Fernández 🇦🇷 and Xiomara Castro 🇭🇳were cheered.

A new era for Colombia! pic.twitter.com/vWUb3gJjLv

— Denis Rogatyuk (@DenisRogatyuk) August 8, 2022