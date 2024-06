SONDEO ¬ La gigantesca ola de votos empuja a Morena, pero también a los inconfesables

Tras el triunfo de Claudia Sheinbaum en las elecciones del 2 de junio, ciudadanos reflexionan sobre qué personajes o sectores de la sociedad resultaron igual de ganadores y quiénes fueron los perdedores de todo este proceso electoral. Tal parece ser que la ola de votos que Morena recibió, además de catapultar a la candidata a la Presidencia, también empujó a algunas figuras cuestionables.

Ciudad de México, 9 de junio (SinEmbargo).- El jueves 6 de junio, los cómputos distritales del Instituto Nacional Electoral (INE) confirmaron el triunfo de Claudia Sheinbaum para la Presidencia de la República con 35 millones 923 mil 970 votos, equivalentes al 59.75 por ciento de la votación. A primera vista, la perdedora de este proceso electoral es Xóchitl Gálvez, pero los ciudadanos consideran que no sólo es ella, sino también los partidos políticos que impulsaron su candidatura, el PRI-PAN-PRD.

Frente a este panorama, SinEmbargo entrevistó a algunos ciudadanos y ciudadanas acerca de quiénes consideran que ganaron con el triunfo de Sheinbaum, y quiénes son los que más perdieron en este proceso electoral. El sondeo se hizo en el Zócalo, donde los grupos de oposición, aglutinados en la llamada Marea Rosa, realizaron una última concentración para cerrar filas con Xóchitl Gálvez el domingo 19 de mayo. Y en el mismo sitio donde Sheinbaum y simpatizantes también se reunieron antes de la jornada electoral y el mismo 2 de junio para festejar el triunfo.

En su mayoría, los y las entrevistadas coincidieron con que con el triunfo de Morena se beneficia el pueblo de México, pero no dejaron de lado que esta ola de votos también impulsó a personajes inconfesables, de otros partidos que saltaron antes de que fuera demasiado tarde. Por ejemplo, por la vía plurinominal al Senado llegará Javier Corral, quien apenas en noviembre de 2023 renunció al Partido Acción Nacional (PAN) tras 41 años de militancia; o el triunfo de Eruviel Ávila, quien también por vía de la representación proporcional será Diputado federal con el Partido Verde, organización que sin duda se ha visto beneficiada de su alianza con el partido guinda.

Andrea, una mujer adulta mayor, consideró que con el triunfo de Claudia Sheinbaum “ganó el pueblo de México porque va a seguir la Cuarta Transformación, cosas buenas y se va a seguir combatiendo la corrupción. Quienes perdieron fueron los políticos corruptos, traidores a la patria que han vendido todo lo que teníamos antes, es claro que su derrota ya venía anunciándose porque el pueblo estaba harto de ellos, de un salario mínimo tan bajo, inflación, falta de empleos y de infraestructura pública”.

Mario consideró a su vez que los perdedores del proceso fueron los partidos políticos que abanderaron a Xóchitl Gálvez: “perdieron los partidos porque el pueblo fuimos acompañados para que hubieran buenas votaciones, sanas, es un gran triunfo, la gente votó innovación”. Y aunque Maria Teresa, otra señora entrevista, coincidió también, dijo que se pierde mucho con el ingreso de Morena de personajes cuestionables:

“Muchos somos los qué queremos un cambio pero perdemos algunas cosas por el ingreso a Morena de personas de otros partidos, es necesaria una limpia real para que nos represente porque perdemos la dimensión de quienes somos si estamos todos revueltos”.

Contrario a los comentarios anteriores, Elena consideró que con el triunfo de Sheinbaum “perdimos los mexicanos porque será otro sexenio de responsabilizar a las anteriores administraciones, no se hacen responsables de sus acciones, dicen que todo sale mal porque los anteriores gobernaron mal”. Sin embargo, reconoció que la candidata del PRI-PAN-PRD se enfrascó en peleas y no logró realizar una propuesta concreta, “no movió a las masas y los partidos no la apoyaron lo suficiente, cada quien estaba buscando su beneficio personal”.

Sally, joven entrevistada en el plantón pro Palestina instalado en el Zócalo, consideró que con ninguna de las tres opciones presidenciales, Sheinbaum, Gálvez o Máynez, ganaría el pueblo: “los ganadores son empresarios que buscan mantener su capital, es una estrategia mantenernos estables y quienes perdemos somos toda la clase trabajadores, quienes no poseemos los medios de producción, lo que ofrece Morena es un curita para una herida sangrante de la yugular. Y Gálvez pues mucho peor porque no iba a permitir ni siquiera la farsa de la democracia”.

