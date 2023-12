Ohtani firma con los Dodgers de Los Ángeles por 700 millones de dólares y 10 años

Por Ronald Blum

NUEVA YORK (AP) — Shohei Ohtani acordó firmar con los Dodgers de Los Ángeles por 700 millones de dólares y 10 años.

El acuerdo se anunció tras días de especulaciones de que la excepción estrella que juega de bateador y lanzador continuaría su carrera después de seis años con los Angelinos de Los Ángeles.

