Mujer en Estados Unidos mata a su hija a puñaladas porque “Bob Esponja se lo ordenó”

Por Elena Vega C.

Ciudad de México, 10 de febrero (Vanguardia).- Una mujer, aparentemente bajo los efectos de las drogas, habría asesinado a su hija de tres años porque Bob Esponja “le ordenó hacerlo”, declaró.

Justine Johnson, una joven madre estadounidense de 22 años, apuñaló a su pequeña hija en varias ocasiones en el pecho, cuello y abdomen hasta matarla, de acuerdo al diario Michigan MLive.

Los hechos ocurrieron el 16 de septiembre del 2021, pero apenas este viernes pasado fue la audiencia.

La mujer afirmó que Bob Esponja le ordenó asesinar a su hija, de lo contrario tendría que morir ella, así que se dirigió a apuñalar a su pequeña, que días antes había cumplido años.

Tras matar a su hija, la mujer metió el cuerpo en una bolsa y lo depositó al interior de un contenedor de basura afuera de su casa, pero al día siguiente su hermano vio que un pie pequeño se asomaba por la bolsa de basura así que llamó a la policía.

The body of 3-year-old Sutton M. Mosser was discovered Sept. 17 by Justine Johnson's brothers, who testified in court that they discovered a small foot sticking out of a trash bag inside their Michigan home. #OxygenCrimeNews

— Oxygen (@oxygen) February 9, 2022