¿Por qué aplicar 3 dosis de vacunas para protegerse de Ómicron? Estudio lo explica

Madrid, 10 de marzo (Europa Press).- A medida que la pandemia de COVID-19 continúa evolucionando, el control rutinario de la eficacia de la vacuna, especialmente contra la enfermedad grave, y los programas de vigilancia para identificar las variantes virales serán esenciales para informar las decisiones sobre las políticas de refuerzo de la vacuna y las actualizaciones de las cepas de la vacuna.

Los resultados también muestran que, aunque la gravedad de la enfermedad entre los pacientes ingresados en el hospital es menor con la variante Ómicron que con la Delta, los pacientes con Ómicron siguen corriendo el riesgo de padecer una enfermedad crítica y morir.

La comprensión de las variantes de COVID-19 y la eficacia de las vacunas contra ellas son esenciales para orientar las políticas de vacunación y el desarrollo de nuevas vacunas.

