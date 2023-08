Inflación de EU sube por primera vez en un año: llega a 3.2%; podría afectar empleos

Por Paul Wiseman y Matt Ott

Washington, 10 de agosto (AP).— La inflación en Estados Unidos aumentó en julio después de 12 meses de bajas, impulsada por los precios de la vivienda. Si se excluyen rubros volátiles como alimentos y combustibles, la inflación subyacente aumentó 0.2 por ciento con respecto a junio, igualando el menor aumento mensual en casi dos años.

Las cifras difundidas por el Gobierno el jueves revelan que los precios al consumidor aumentaron 3.2 por ciento con respecto al año anterior. El aumento anual en junio fue de tres por ciento, el más bajo en casi dos años. La cifra de julio fue muy inferior al pico de 9.1 por ciento el año pasado, pero superior al dos por ciento, la meta de la Reserva Federal (Fed).

La Fed, los economistas e inversores prestan especial atención a la inflación subyacente en busca de señales de hacia donde se dirigen las presiones inflacionarias. Los datos del jueves, entre otros, serán cruciales para que la Fed decida si sigue elevando las tasas de interés para controlar la inflación. Desde marzo de 2022, ha elevado 11 veces su tasa de interés de referencia, que actualmente es la más alta en 22 años.

AUMENTAN SOLICITUDES DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO

Las solicitudes de prestaciones por desempleo aumentaron la semana pasada, aunque no tanto como para causar inquietud sobre la fuerza del mercado laboral en Estados Unidos.

Las solicitudes aumentaron en 21 mil a 248 mil en la semana que finalizó el 5 de agosto, comparado con 227 mil la semana anterior, informó el Departamento de Trabajo el jueves. Fue el mayor aumento en cinco semanas.

El promedio móvil de cuatro semanas, una lectura menos volátil, aumentó en dos mil 750 a 228 mil 250.

Se considera que las solicitudes de prestaciones por desempleo son una representación amplia de la cantidad de despidos en una semana.

La cifra superó las 260 mil durante varias semanas en abril y mayo, lo que causó alguna preocupación, pero descendieron luego.

Ante los problemáticos niveles de inflación, la Reserva Federal elevó las tasas de interés a un ritmo vertiginoso durante el último año y medio: el banco central elevó su tasa de referencia 11 veces al actual 5.4 por ciento, el más alto en 22 años.

La Fed buscaba enfriar el mercado laboral y bajar los salarios, lo cual, teóricamente, suprime el aumento de los precios. Aunque la inflación disminuyó considerablemente durante ese período, el mercado laboral conserva una fuerza notable.

La semana pasada, el Departamento de Trabajo informó que se crearon 187 mil empleos en julio, una cifra sana aunque inferior a la prevista. La tasa de desempleo bajó a 3.5 por ciento, la más baja en casi medio siglo.

