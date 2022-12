“Vamos a legislar”: Morena señala a Ticketmaster por “abusos”; buscan comparecencia

El Diputado morenista indicó que se invitará a la empresa a explicar qué ocurrió con la venta de boletos, mientras la Secretaria General de Morena, Citlalli Hernández dijo que hay que hablar sobre las “prácticas desleales” de la empresa.

Ciudad de México, 10 de diciembre (SinEmbargo).- Hamlet García Almaguer, Diputado de Morena, anunció en Twitter que solicitarán comparecer a Ticketmaster por las irregularidades acontecidas el día de ayer previo al concierto de Bad Bunny en el estadio Azteca.

“Ticketmaster es un agente económico que tiene poder sustancial de mercado en la emisión de boletos en México. Existen indicios de afectación a un grupo importante de consumidores. Solicitaremos comparecencia ante el Congreso por el caso del concierto de Bad Bunny”, compartió en redes sociales.

Luego de su publicación, el político morenista recibió varios comentarios de los internautas, entre los que destacaron algunos que señalaban la imposibilidad de hacer comparecer a un ente privado, a lo que García Almaguer respondió que “va a ser una amable invitación a la empresa, por si les interesa explicar qué pasó, y una mesa con Cofece [Comisión Federal de Competencia Económica] y Profeco [Procuraduría Federal del Consumidor]”.

Por su parte, la Secretaria General de Morena, Citlalli Hernández Mora, también recurrió a las redes sociales para “hablar en serio de cómo combatir las prácticas desleales y el abuso” de la compañía de ventas y de distribución de boletos. “Vamos a legislar al respecto”, expuso.

“Es hora de hablar en serio de cómo combatir las prácticas desleales y el abuso de @Ticketmaster_Me. Vamos a legislar al respecto. Es totalmente injusto y perverso lo que esta empresa le hizo a los asistentes al concierto de Bad Bunny en el Estadio Azteca; no es la primera vez”, tuiteó.

Ayer, cientos de fanáticos denunciaron a través de redes sociales que les negaron el acceso al Estadio Azteca para disfrutar del primer concierto de Bad Bunny en la Ciudad de México, por problemas con sus boletos, a pesar de que haberlos adquirido a través de Ticketmaster.

“NO nos dejan accesar a pesar de comprar mis boletos directos de ticketmaster NO me dejan acceder diciendo que NO pasan, quiero su apoyo por favor, la solución que dan es irnos a destronar e ir a un ticketmaster y regresar”, escribieron desde la cuenta de Twitter BadbinnyMex.

“Cuando uno piensa que @Ticketmaster_Me ya no podía ser más nefasto; llega el concierto de Bad Bunny y han hecho un cagadero monumental. Esa empresa no puede seguir en pie ni un día más”, escribió otro usuario de Twitter.

Las personas que fueron regresadas fue porque su boleto no pasaba, fue duplicado, se los quitaron o no existía.

“Oigans, si compraron boleto para #BadBunny en Preventa, y no los dejan pasar, regresen a los accesos y digan que ya revisaron con Ticketmaster y exijan que les lean de nuevo su boleto para que los dejen entrar. Resulta que fue un error en el sistema de Ticketmaster”, escribió otras usuaria en Twitter.

@Ticketmaster_Me @Ticketmaster

En los videos compartidos a través de Twitter se observó a cientos de personas intentando ingresar al Estadio Azteca y reclamando por la legitimidad de sus boletos, algunos comprados en preventa.

“Si el trabajo los supera los invito a quitarse @Ticketmaster_Me Dejen a otra empresa hacer bien su chamba. Tan urgidos están y por eso roban?”, denunció en Twitter una asistente al concierto de Bad Benny al tiempo que pedía ayuda a la Profeco.

Por su parte, la boletera Ticketmaster ofreció una disculpa a aquellas personas afectadas que no pudieron acceder al concierto de Bad Bunny en el Estadio Azteca.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Ticketmaster señaló al “número sin precedente de boletos falsos” como la causa de los inconvenientes ocurridos durante la noche de este viernes en el “Coloso de Santa Úrsula”.

La empresa argumentó que el alto número de entradas fraudulentas provocó “una aglomeración de personas fuera de lo normal y una operación intermitente” en su sistema. Esto, en consecuencia, causó confusión y entorpeció el proceso de entrada, por lo que en el proceso fueron cancelados boletos legítimos.

Esta es sólo la más reciente de las polémicas en las que la empresa de venta de boletos se ha visto envuelta, ya que a lo largo de los últimos meses los compradores se han mostrado insatisfechos con las irregularidades de la empresa.

Hace unos días se informó que fanáticos de Taylor Swift iniciaron un proceso legal contra Ticketmaster por fraude, violación antimonopolio, fijación de precios y acceso a preventa a revendedores, luego de que la compañía no pudiera hacer frente a la gran demanda de boletos para el próximo tour de la artista.

Al respecto, Taylor Swift compartió que sostuvo una conversación con Ticketmaster sobre si “iban a poder manejar este tipo de demanda, asegurando que lo harían”. “Era insoportable para mí simplemente ver cómo ocurrían los errores sin ningún recurso”, comunicó la cantante agregando: “Es realmente difícil para mí confiar en una entidad externa con estas relacione y lealtades”.

-Con información de Víctor Delgado, de Zeta