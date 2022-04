El sureste, el que más respaldó la RM. Tabasco y Chiapas superan 30% de participación

Ciudad de México, 11 de abril (SinEmbargo).– El sureste mexicano fue la región del país que tuvo mayores porcentajes de votación, en comparación con su Lista Nominal, durante la Revocación de Mandato que se celebró este domingo. Tabasco y Chiapas, por ejemplo, superaron el 30 por ciento de participación en la jornada de ayer, como dan cuenta los cómputos difundidos por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Las cifras muestran que en Tabasco se tuvo una participación del 35.94 por ciento, lo que representan 627 mil 590 votos, de los cuales el 97.25 por ciento (610 mil 385) fueron en respaldo de la continuidad del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el mayor porcentaje a favor que se registró en todo el país.

“Es entendible no solo porque soy orgullosamente de Tepetitán, Macuspana, Tabasco, sino porque Tabasco el estado más tropical de México y por lo mismo y por su historia es el estado de los estados más liberales del país. Ahí, por ejemplo, en la última elección el PAN no llegó al dos por ciento, no tiene registro, porque en mi tierra, en mi agua, no somos conservadores”, expresó esta mañana López Obrador al respecto.