Una magnate es condenada a la pena de muerte en Vietnam por un fraude multimillonario

Por Aniruddha Ghosal

HANOI, Vietnam (AP).— La magnate de bienes raíces Truong My Lan fue condenada a muerte el jueves por una corte en la ciudad de Ho Chi Minh, en el sur de Vietnam, en el mayor caso de fraude financiero del país, según dijo el medio estatal Vietnam Net.

La empresaria de 67 años, presidenta de la firma de bienes raíces Van Thinh Phat, fue acusada de fraude por valor de 12 mil 500 millones de dólares, casi el tres por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2022.

Entre 2012 y 2022 controló de forma ilegal el Saigon Joint Stock Commercial Bank y autorizó dos mil 500 préstamos que supusieron unas pérdidas de 27 millones de dólares para el banco, según el medio estatal VnExpress. La corte pidió que la acusada compensara al banco con 26.9 millones de dólares.

Pese a algunos atenuantes —que era su primer delito y su participación en obras benéficas— la corte justificó la dura condena por la gravedad del caso, afirmando que Lan encabezaba una trama criminal organizada y sofisticada que tuvo consecuencias graves sin posibilidad de recuperar el dinero, señaló VnExpress.

Sus acciones “no sólo incumplen los derechos de gestión de propiedades de personas y organizaciones, sino que llevan al SCB (Saigon Joint Stock Commercial Bank) a una situación de control estatal especial, erosionando la confianza del público en el liderazgo del Partido y el Estado”, señaló el veredicto, citado por VnExpress.

