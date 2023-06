Iglesia llama a SCJN a respetar la libertad religiosa ante amparo sobre nacimientos

El proyecto del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá prohíbe únicamente que las autoridades coloquen símbolos religiosos en espacios públicos y que no se utilicen recursos públicos para este fin.

Ciudad de México, 11 de junio (SinEmbargo).- La iglesia católica mexicana hizo un llamado este domingo a las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que hagan una ponderación adecuada de la identidad y cultura mexicana, y respeten la libertad religiosa a la hora de decidir sobre la instalación de nacimientos religiosos en edificios gubernamentales.

A través del editorial titulado “Otra vez a juicio los signos religiosos”, el cual fue publicado en el semanario Desde la fe, enlistó algunas de sus preocupaciones sobre el proyecto que debatirá la Suprema Corte el próximo 14 de junio, ya que consideró que “manifestar que una expresión de fe pública agrede una sensibilidad personal y por ello es importante amparar a aquellas personas que se manifiesten así, nos llevará cada vez mas a una sociedad intolerante, en lugar de promover la tolerancia y el respeto”.

Además, la institución religiosa señaló que el proyecto “parece no tener antecedente alguno”, pues “existen sentencias de tribunales internacionales en las cuales se reconoce que la manifestación cultural de la fe no puede considerarse una violación a la libertad religiosa de quienes no comparten la misma fe”, por lo que “la propuesta del proyecto alarma por sus posibles alcances al poner bajo la lupa cualquier manifestación cultural para evaluar su contenido religioso”.

A su vez, dijo que “el tono del proyecto parece poner especial énfasis en las manifestaciones públicas que tengan que ver con la vida y obra de Jesucristo”.

“Es claro que el origen de este juicio es una representación del Nacimiento de Cristo, pero la evaluación del posible daño no demostrado, debería hacerse desde la perspectiva objetiva si cualquier manifestación pública religiosa es potencialmente agresiva para quien no comparte la misma fe, en lugar de centrarse en el cristianismo como el ofensor de quienes no lo comparten”, sugirió la Arquidiócesis de México.

Finalmente, urgió a las y los ministros de la Corte para que “hagan una ponderación adecuada de la identidad y cultura mexicana, respetando con ello la libertad religiosa, el respeto entre las personas, que inclusive siendo servidores públicos tienen derecho a profesar una fe, sin que esto signifique imponerla a los demás, y la tolerancia entre los diferentes”.

“Hablando del ‘orgullo’, es importante permitir que las personas puedan mostrar con orgullo su fe, sin temor a ser censuradas. Porque en un Estado laico, la fe tiene que ser personal, pero no privada”, aseguró la iglesia católica mexicana.

“ES UN ACTO DE REPRESIÓN”: OBISPOS

Ayer, Monseñor Ramón Castro Castro, Secretario General de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), calificó al proyecto como un “acto de represión a los símbolos y expresiones culturales”, y señaló que “no encuentra sustento en otros países democráticos”.

Expresamos nuestra grave preocupación y rechazo al proyecto de resolución que será discutido por la Primera Sala de la @SCJN relacionado con juicios de amparo por la supuesta inconstitucionalidad de la colocación de nacimientos en espacios públicos. https://t.co/1itPjTZkFb pic.twitter.com/eolRFFzNqD — CEM (@IglesiaMexico) June 10, 2023

“El proyecto pretende limitar expresiones religiosas que son promotoras de la cultura de la paz y el amor”, afirmó.

“El proyecto en cuestión desconoce absolutamente el contexto antropológico, social y cultural del pueblo mexicano. Los símbolos y las tradiciones culturales de carácter religioso merecen reconocimiento jurídico, especialmente cuando han adquirido nuevas dimensiones, aunadas a la propia religión que contribuyen a la riqueza e identidad de la nación”, agregó el clérigo.

El pasado 9 de noviembre, el Ministro González Alcántara Carrancá propuso un proyecto con la finalidad de prohibir la colocación de nacimientos o cualquier otro adorno o signo alusivo a la religión en espacios públicos y pagados con recursos del erario.

El proyecto fue interpuesto por la asociación civil Kanan en contra del municipio yucateco de Chocholá, quien en el 2020 exhibió un nacimiento que fue adquirido con dinero del erario local. Las acciones del Gobierno municipal fueron señaladas por la organización por promover una religión –el catolicismo– por encima de otras, así como “hacer uso de edificios públicos para hacer manifestaciones de culto y manifestaciones religiosas personales”, y la aplicación de recursos públicos, lo cual atentaría contra el Estado laico.

El proyecto del Ministro González Alcántara Carrancá prohíbe únicamente que las autoridades coloquen símbolos religiosos en espacios públicos y que no se utilicen recursos públicos para este fin, pero no así a particulares, quienes podrían continuar teniendo manifestaciones públicas y abiertas de su fe, de acuerdo con la legislación aplicable en la materia, como en el caso de procesiones y peregrinaciones.