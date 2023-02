Cuerpo de un bebé recién nacido es hallado entre maleza y basura en El Oro, Edomex

Un vecino caminaba por la zona cuando encontró un bulto que de inmediato reportó a las autoridades municipales, quienes confirmaron que se trataba de un niño.

Por Crhistian De Jesús

Ciudad de México, 12 de febrero (AFondo).- Al interior de una bolsa de plástico de color negro, fue abandonado el cadáver de un bebé recién nacido que aún tenía el cordón umbilical y placenta en la colonia San Rafael, en El Oro, al norte del Estado de México.

El hallazgo se realizó en un área boscosa cuando un vecino observó un bulto entre la maleza y basura del que salían restos humanos, a un costado de la calle El Tiro, alertando a las autoridades municipales.

Al llegar tanto policías como paramédicos se confirmó que se trataba del cuerpo sin vida de un niño de aproximadamente nueve meses de gestación, aunque no se dio a conocer el tiempo que llevaba en el sitio, indicó una fuente.

La escena tuvo que ser acordonada y resguardada por elementos de seguridad pública, quienes pidieron la intervención de Peritos para realizar todas las diligencias de acuerdo con los primeros reportes oficiales.

La Fiscalía General de Justicia mexiquense a través de la sede regional inició una carpeta de investigación para dar con los responsables; sin embargo, en el lugar no encontraron ningún testigo de los hechos.

