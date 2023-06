Taylor Swift anuncia otro concierto en México; aquí las fechas confirmadas y detalles

Por Dora Méndez

Ciudad de México, 12 de junio (ASMéxico).- Tras la euforia que ha provocado la próxima visita de Taylor Swift en México, se acaba de confirmar que habrá otra fecha más. Aquí te decimos todo lo que se sabe hasta el momento para que no te pierdas de la presentación de la cantante estadounidense en nuestro país.

Por medio de la cuenta oficial de Taylor Nation, se dio a conocer que la artista sumó algunas fechas a su gira por América Latina, lo que ha sido una gran sorpresa, pues todavía no salen a la venta los boletos para los shows en tierras mexicanas. Además de los conciertos previamente anunciados, ahora se suma el 27 de agosto a la lista.

FECHAS CONFIRMADAS EN MÉXICO

Hace algunas semanas, Ocesa confirmó que la intérprete visitará nuestro país el próximo mes de agosto, luego de varios rumores que comenzaron a surgir en redes sociales.

Three more dates added, cuz we’ve waited our whole life! 👏

♥️ August 27 – Mexico City, Mexico

🖤 November 19 – Rio de Janeiro, Brazil

💚 November 24 – São Paulo, Brazil

Visit https://t.co/K1TMzUp3uY for more info on these newly added #TSTheErasTour shows! pic.twitter.com/sd4Rem3ojv

— Taylor Nation (@taylornation13) June 12, 2023