Tenoch Huerta niega denuncias de María Elena Ríos; “son sin fundamento”, asegura

A través de su cuenta de Twitter, la saxofonista María Elena Ríos arremetió en contra del actor Tenoch Huerta y el colectivo Poder Prieto.

Ciudad de México, 12 de junio (SinEmbargo).- El actor Tenoch Huerta negó las acusaciones que dijo la saxofonista María Elena Ríos, quien lo calificó como un “depredador sexual“.

Este lunes, el actor de Güeros y Black Panther: Wakanda Forever subió una historia en su cuenta de Instagram donde se posicionó tres días después de que la activista oaxaqueña lo señalara por ser un “violentador”.

“Una acusación falsa y completamente sin fundamento sobre mí se ha extendido como fuego, y no puedo dejar que siga sin ser cuestionada”, comenzó en su comunicado.

Huerta explicó que hace aproximadamente un año sostuvo una relación con Elena Ríos durante algunos meses, vínculo que aseguró que fue “totalmente consensuado en todo momento”.

Mientras que @TenochHuerta señaló que la acusación “es falsa y sin fundamento” El actor dijo que salió con Elena durante algunos meses y que “fue totalmente consensuado en todo momento”. pic.twitter.com/SfvBmVvMdA — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) June 12, 2023

A pesar de que la relación fue “amorosa, cálida y de apoyo mutuo”, aseguró que, una vez que concluyera, la saxofonista había supuestamente tergiversado sus interacciones tanto en privado como frente a grupos de amigos en común.

“Como resultado, hace unos meses contraté a un equipo legal para iniciar las acciones correspondientes para proteger mi reputación y refutar estas acusaciones irresponsables y falsa que pueden generar daños y perjuicios”, prosiguió.

Si bien reconoció el no ser “perfecto”, reiteró que las acusaciones en su contra son falsas, por lo que se vio en la necesidad de “rebatir las afirmaciones que son tanto equivocadas como ofensivas”.

Hace unos días, la saxofonista María Elena Ríos señaló a Tenoch Huerta como un “violentador” y “depresador sexual” en una serie de mensajes que publicó en su cuenta de Twitter, criticando además al colectivo Poder Prieto, del cual el artista es miembro activo.

Todo comenzó cuando Ríos (conocida por sobrevivir a un ataque con ácido en 2019 y su posterior faceta como activista a favor de las mujeres) denunció en esa red social que no se le había pagado su participación en un episodio -ya eliminado- del podcast “El Feisbuk de la Malinche”, con un mensaje en el que se refería a Poder Prieto como una “secta” y a sus integrantes como una “bola de hipócritas”. El colectivo respondió al tuit, indicando que no se le podía pagar a la saxofonista porque el podcast no era una producción de ellos.

No todo quedó ahí, pues María Elena posteriormente informó que fue bloqueada en la cuenta de Poder Prieto, y ante la pregunta que le hizo una internauta (“Omg te agredió sexualmente Tenoch o qué es lo que está pasando???”), ella contestó: “Así es, y a varias más”, lo cual provocó todo tipo de comentarios.

— Con información de La Opinión