Hasta fotos dio al MP de quienes la violaron en una planta de CFE. Y no pasa nada…

La mujer que acusa de violación a trabajadores de la termoeléctrica en Samalayuca habla por primera vez de manera pública sobre lo que sufrió el pasado 22 de abril en las instalaciones del Sindicato de la CFE, en entrevista con La Verdad reclama a las autoridades que mantengan su caso en la impunidad.

Por Blanca Carmona

Ciudad Juárez – Han pasado casi cinco meses de que denunció por violación a cuatro trabajadores de la termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Samalayuca, pero su caso sigue en la impunidad. Ahora la mujer decidió romper el silencio para exigir justicia.

La víctima –cuya identidad quedó bajo reserva judicial– reclama a las autoridades la lentitud en las investigaciones de su caso y denuncia que representantes de los acusados presuntamente ofrecieron dinero a Fiscalía Especializada de la mujer, abogados y a testigos para que se olvidaran del caso.

“Lo único que pido es justicia”, dice la mujer durante la entrevista donde por primera vez habla de manera pública sobre la violación que sufrió. “¿Esperan a que haya otra golpeada, violada o muerta (para actuar)?”.

La mujer dice que después de la agresión tenía miedo de salir de su casa, pero ahora sale para recibir terapia, acudir a distintas instancias a quejarse de las autoridades investigadoras y buscar asesoría legal para su defensa.

Acusa que la CFE o Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) han corrompido a personal de la Fiscalía, a sus primeros abogados y a testigos, para evitar la detención de los responsables.

A ella también ofrecieron dinero para que retirara la denuncia penal, afirma. Lo rechazó.

La Fiscalía General del Estado (FGE) se negó a proporcionar información sobre el caso y los señalamientos de la víctima. Uno de los voceros de la dependencia de la Zona Norte, con sede en Ciudad Juárez, solo dijo que a través de la FEM se “mantiene abierto el expediente y continúa las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos”.

La noche del pasado 22 de abril la víctima fue invitada a una fiesta en las instalaciones del SUTERM en Samalayuca, poblado ubicado a 53 kilómetros al sur de Ciudad Juárez.

En esa reunión fue drogada y violada entre al menos tres hombres, cuenta. Luego fue tirada, desnuda, en unas tapias de la misma localidad. Ella despertó la noche del sábado 23 de abril, fue auxiliada por dos personas y hasta el día siguiente la trasladaron al Hospital de la Mujer en Ciudad Juárez, donde fue atendida debido a que presentaba múltiples lesiones.

En una entrevista concedida a La Verdad este 6 de septiembre, la víctima dijo que ante el Ministerio Público de la Fiscalía ella denunció a cuatro hombres, tres agresores y quien la invitó y abandonó en la reunión.

Asegura que aportó los nombres y fotografías de ellos. Sin embargo, la Fiscalía solo ha emitido orden de aprehensión en contra de uno de ellos y hasta la fecha no la cumplimentado.

Los presuntos agresores sexuales continúan libres y dos de ellos regresaron a trabajar a las instalaciones de la CFE de Samalayuca. Además, asegura que uno, a quien identifica como Ezequiel B.T., se comunicó el 25 de abril con ella para ofrecerle dinero a cambio de que se retractara de la denuncia penal.

La mujer comenta también que los primeros abogados que la representaron al parecer fueron corrompidos con dádivas por parte de integrantes del Sindicato de la CFE o de la propia paraestatal, al igual que la primera agente del Ministerio Público (MP) adscrita a la Fiscalía que estuvo a cargo de la carpeta de investigación.

“Los primeros abogados que yo traje, junto con Fiscalía, les pagaron un dinero, y de eso hay una grabación donde dicen que sí, que a los de Fiscalía los compraron, se vendieron”, afirma.

“Tenemos el audio donde el de la Comisión (CFE) les está diciendo que su amiga la MP se vendió, le dio Comisión, no sé si Comisión o Sindicato, pero pues da lo mismo está ahí en la planta (la oficina del Sindicato en las instalaciones de la termoeléctrica), les dieron buen dinero tanto a la Fiscalía como a los abogados que yo traía. A la MP Nohemí, que es la MP de ahí de Fiscalía, y a mis abogados, que eran dos”, agrega.

La entrevistada también señala que los presuntos agresores sexuales o líderes del Sindicato de la CFE también corrompieron a una testigo para que cambiara la primera versión que dio ante el MP, al parecer a ella le dieron unas dosis de cristal. Esta persona fue quien encontró a la víctima en unas tapias.

La víctima señaló sentir temor de que la actual fiscal que está cargo del caso también haya sido beneficiada económicamente para mantener estancadas las investigaciones.

“Lo único que pido es que los agarren porque los cuatro tienen culpa, los cuatro, aunque digan acá (en Fiscalía) que no. Los cuatro tienen culpa, uno por llevarme, lo que yo veo es que lleva mujeres y esto es trata de blancas es lo que está haciendo él y los otros a divertirse, a abusar de esas muchachas y drogándolas, porque fue lo que a mí me hicieron” menciona.

Asegura se tiene información de que no es la primera vez que hacen a otras mujeres lo que le hicieron a ella. “Las demás muchachas no quieran poner sus demandas por miedo, o a lo mejor no les pasó lo mismo que a mí, pero pues yo sí quiero justicia… yo tengo una hija y no me gustaría que les pasara lo mismo”.

“ALGO ME DIERON, ME EMPECÉ A SENTIR MAL”

Cuenta que ella fue invitada a esa reunión por Ezequiel T.B, una persona que consideraba su amigo. Ahora sabe que él recibió dinero por llevarla a la festa con los electricistas.

Ezequiel la invitó pero no acudió a la fiesta, solo mandó a alguien a trasladarla al lugar, donde se encontraban Raúl F., Arturo S., y Hugo C., quienes presuntamente pusieron un medicamento o droga en la bebida que le dieron a tomar para someterla sexualmente, narra.

“Algo me dieron, algo que me empecé a sentir mal… me empezó a dar vueltas la cabeza, me empecé a marear, se me empezó revolver (el estómago)”, narra. “Nada más me acuerdo que hablé (a Ezequiel) pidiéndole ayuda porque yo ya no me podía ir, me empecé a sentir mal y yo de ahí ya no supe más, de ahí fue cuando pasó todo lo que pasó”.

Recuerda que reaccionó hasta el sábado como a las 8 de la noche, estaba en unas tapias, sin ropa y toda golpeada, y no podía caminar.

La mujer relata que al ver si situación empezó a gritar hasta que fue auxiliada por un vecino y una conocida, ella la llevó a su casa y se comunicó con familiares de la víctima. Hasta el domingo 24 de abril, una tía de la ofendida le pidió a la mujer que solicitara una ambulancia para trasladarla a un hospital.

La víctima fue ingresada al Hospital de la Mujer, debido a las múltiples lesiones, que presentaba incluso en sus partes íntimas, heridas que por tres semanas le impidieron caminar, se dio a conocer.

“Traía una abierta aquí en la nariz; en la espalda traía como patadas, eran golpes, moretones; traía mordidos los pechos; tengo una quemada aquí en una pierna; tengo moretones; traigo cicatrices, no sé si también serían quemadas, pero la de aquí (la pierna izquierda) es una quemada y golpes por todos lados y me violaron, hubo violación”, dijo la víctima.

La Fiscalía tardó cinco días en tomar la declaración de la víctima y asegura que fue ella quien se dio a la tarea de buscar los nombres y fotografías de los responsables, en cuanto pudo volver a caminar.

Un familiar de la víctima, que la acompaña durante la entrevista, dice que los funcionarios de la Unidad de Género e Inclusión de la CFE, que estuvieron en Samalayuca en mayo pasado, no la han ayudado a obtener justicia, como se comprometiron publicamente. Únicamente les ofrecieron despensas o ayuda económica pero condicionada a que la víctima o la familia de está hiciera la petición por escrito.

Además, señala que es posible que la violación tumultuaria haya sido grabada, pues personal de la termoeléctrica de Samalayuca ha manifestado que hay videos de esos momentos y que en la agresión participaron hasta ocho hombres. Esto no se pudo confirmar con las autoridades investigadoras.

INTERPONE QUEJA ANTE LA CEDH

La víctima interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por la falta de avances en la investigación por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua.

La queja fue recibida por el visitador del área de Orientación y Queja de la CEDH, Jorge Jiménez Arroyo. La mujer explicó que la primera agente del MP que integró la carpeta de investigación no había sumado pruebas. La carpeta estaba prácticamente vacía a dos meses del hecho. Menciona que fue hasta que ella cambió de abogado y se asignó la investigación a otra agente, cuando le realizaron exámenes médicos y psicológicos y ella empezó a recibir terapia.

Fue entonces que se mandó llamar a dos de los presuntos responsables para que rindieran declaración; también a la mujer que la ayudó cuando estaba tirada en las tapias -quien ya cambió la versión–, y a los paramédicos y policías que la trasladaron al hospital.

“Ya tiene los nombres y las fotos, pero no hay, no hay ninguno. Supuestamente ya está a la orden de prisión para que lo detengan, pero hasta ahorita no se ha hecho nada”, indica.

