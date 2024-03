Dua Lipa presenta “Radical Optimism”, su nuevo álbum. Saldrá a la venta el 3 de mayo

La cantante Dua Lipa anunció que el 3 de mayo lanzará su álbum “Radical Optimism”; estará disponible en varios formatos y entre los productores destacan Kevin Parker y Caroline Ailin.

Por Julio Cortés

Los Ángeles, 13 de marzo (LaOpinión).- Desde 2023 los fans de Dua Lipa esperaban que ella informara acerca de su nuevo álbum, y ahora les ha dado una sorpresa, pues el 3 de mayo saldrá a la venta “Radical Optimism“, su primera producción desde 2020.

En su cuenta de Instagram la cantante británica compartió la portada del disco (una foto que la muestra en el mar, con la silueta de un tiburón acercándose) y el track list de 11 canciones, en el que destacan los dos primeros sencillos “Houdini” y “Training Season”.

En un comunicado Dua Lipa dio algunos detalles acerca de este nuevo álbum: “Hace un par de años, un amigo me presentó el término “optimismo radical”. Es un concepto que resonó en mí y sentí más curiosidad cuando comencé a jugar con él y a integrarlo en mi vida. Me llamó la atención la idea de atravesar el caos con gracia y sentir que puedes sortear cualquier tormenta. Al mismo tiempo, me encontré recorriendo la historia de la música de la psicodelia, el trip hop y el britpop. Siempre me ha parecido muy optimista, y esa honestidad y actitud es un sentimiento que tuve en mis sesiones de grabación”.

La intérprete también publicó -a manera de trailer– un video que la muestra hablando de “Radical Optimism” y presentando a los productores que trabajaron con ella: Kevin Parker (también conocido como Tame Impala), Tobias Jesso Jr. y Caroline Ailin. El álbum estará disponible en descarga digital, CD, vinil, y cassette, además de contar con algunas ediciones especiales.

El mes pasado Dua Lipa concedió una entrevista a la revista Rolling Stone, y comentó que el sonido de este nuevo álbum es muy distinto al de su anterior producción, “Future Nostalgia”: “Este disco se siente un poco más crudo. Quiero capturar la esencia de la juventud y la libertad, divertirme y simplemente dejar que las cosas sucedan, ya sean buenas o malas. Intento moverme con ligereza, algo así como que ‘nada es el fin del mundo’ y que ‘pase lo que pase es exactamente como se supone que debe ser’”.

