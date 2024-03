La candidata opositora desafía al Presidente a exhibir facturas de Samuel García

La candidata por la coalición Fuerza y Corazón por México pidió a Samuel que deje de reprochar al PRI y al PAN de su declinación a la candidatura a la Presidencia de la República por MC.

Por Ernesto Eslava

Tijuana, 13 de marzo (Zeta).- “Ya salió el peine”, exclamó la candidata a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz sobre el reportaje del periódico Reforma en el que se expone la presunta participación del Gobernador de Nuevo León, Samuel García, en la triangulación y desvío de recursos públicos en los programas sociales.

“Siempre se supo que la familia está vinculada con el tema de las facturas. Me parece muy lamentable que el presupuesto va a una empresa de comida y luego pasa a los papás, a una empresa donde él y su papá son socios. Ojalá que el Presidente actúe como actuó conmigo y exponga la totalidad de las facturas con la empresa de Samuel. Él tiene esa información, él sabe si es verdad”, expresó Gálvez Ruiz en su visita a Tijuana este miércoles 13 de marzo.

La candidata por la coalición Fuerza y Corazón por México pidió a Samuel que deje de reprochar al PRI y al PAN de su declinación a la candidatura a la Presidencia de la República por Movimiento Ciudadano, pues sus razones realmente era impedir que se supieran los desvíos, fraudes y la corrupción en la que está vinculado.

Me comprometo a modernizar e invertir en cruces fronterizos. Propongo crear la Agencia Norteamericana de Aduanas con personal civil de México y Estados Unidos para detener el tráfico de armas y droga entre nuestros países. ¡Vamos por un #MxSinMiedo en nuestras fronteras! pic.twitter.com/3cygLZbZmB — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) March 14, 2024

“Eso se tiene que castigar, pero al parecer el Presidente perdona a sus aliados, a los que me van a atacar. Por su puesto que no les va a aplicar la Ley, los va a perdonar. Pero que se respete el debido proceso, pero las pruebas que se presentan hoy por este diario Reforma, me parecen contundentes y me parecen hasta increíbles”, comentó Gálvez.

El ex secretario de economía en la administración de Enrique Peña Nieto, Idelfonso Guajardo acompañó a Gálvez en su visita a la ciudad de Tijuana para reunirse con empresarios de la industria, exportación y simpatizantes de los partidos que integran la alianza Fuerza y Corazón por México en un foro organizado por la Asociación de la Industria Maquiladora de Meso de Otay (AIMO) encabezada por José Luis Contreras en el foro en el que participaron Carlos Jaramillo, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial y Cristina Hermosillo, presidenta de Deitac.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ZETA. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

ZETA https://www.sinembargo.mx/author/zeta El semanario Zeta de Tijuana es la institución periodística con más prestigio, credibilidad y confianza de los lectores del noroeste del País. Información, reportajes, artículos y crónicas, producto de la investigación, el análisis y la opinión de los principales actores políticos, sociales y económicos.