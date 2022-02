EU y México crean compromiso para acelerar obras del nuevo cruce fronterizo

San Diego (Estados Unidos), 14 feb (EFE).- El Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y funcionarios de ambos lados de la frontera se comprometieron este lunes en California a acelerar para 2023 el fin de las obras de un nuevo cruce fronterizo de peaje que busca descongestionar el tráfico de vehículos y peatones.

“El proyecto de Otay Este” o garita de Otay 2, como se le llama popularmente, “se ha esperado por generaciones”, manifestó a la prensa la Vicegobernadora de California, Eleni Kounalakis, al cabo de una cumbre binacional en la que discutieron los avances de la obra.

El Embajador Salazar felicitó a través de Twitter a los gobiernos y empresas que participan en la construcción, al señalar que desde su última visita que hizo en noviembre pasado las obras han progresado.

Durante el encuentro, los participantes votaron para acelerar la construcción y tener el puerto de entrada terminado para 2023, un año antes que el proyecto original.

Olmedo subrayó que su gobierno y el federal de México están en conversaciones con los propietarios de los terrenos restantes que se necesitan para la construcción y les han ofrecido buena indemnización por sus propiedades.

Rogelio Mauricio Rivero Márquez, un funcionario de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes de México, explicó que el proyecto al lado mexicano de la frontera muestra buen avance, por lo que consideró que es posible que Otay 2 termine en 2023.

Congratulations to @SANDAG, @SDCaltrans, @SRE_mx, @SATMX, @SCT_mx, @MarinadelPilar & @CALtGovernor for the progress on the Otay East Port of Entry since my last visit in November. Mexico has now acquired 90% of the right of way for the project. Can’t wait to start construction! pic.twitter.com/7IRqFzMHPx

— Embajador Ken Salazar (@USAmbMex) February 15, 2022