Mezcla de un fármaco experimental con molnupiravir o remdesivir inhibe al SARS-CoV-2

Madrid, 15 de febrero (Europa Press).- Investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland y de la Facultad de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania (Estados Unidos) han identificado una potente combinación de antivirales para tratar la COVID-19.

En su trabajo, publicado en la revista científica Nature, los investigadores demostraron que la combinación del fármaco experimental brequinar con cualquiera de los dos medicamentos ya aprobados para uso de emergencia, remdesivir o molnupiravir, inhibía el crecimiento del virus del SARS-CoV-2 en células pulmonares humanas y en ratones. Sus resultados sugieren que estos fármacos son más potentes cuando se utilizan en combinación que por separado.

