ENTREVISTA ¬ El PAN pidió dinero por ratificarme: Ernestina; el PRI quería impunidad

En su primera entrevista luego de que el PRI y PAN evitaran su ratificación como Fiscal capitalina, Ernestina Godoy afirmó a “Los Periodistas” que el haber aceptado cualquiera de las dos negociaciones era fallar a la confianza de la sociedad y demostrar que es igual que los políticos de oposición.

Ciudad de México, 16 de enero (SinEmbargo).- Ernestina Godoy Ramos, extitular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, aseguró que miembros del Partido Acción Nacional (PAN) le pidieron dinero a cambio de ratificarla en su cargo, mientras que emisarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI) le propusieron votar a favor para que permaneciera cuatro años más en su puesto, si ella permitía que Cuauhtémoc Gutiérrez De la Torre, acusado de trata de personas, pudiera llevar su proceso en libertad.

En entrevista con “Los Periodistas”, programa que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, la hoy exfiscal reveló que ambos partidos intentaron negociar con ella: los legisladores votarían a favor de que permaneciera en su cargo y Godoy Ramos, a cambio, atendería sus demandas cuestión que calificó como “vulgaridades”.

El PAN además planteó terminar la investigación en contra de Christian Von Roerich, exalcalde de Benito Juárez de 2015 a 2018, señalado como uno de los cabecillas del llamado Cártel Inmobiliario, el caso de corrupción registrado en la demarcación que involucra a connotados miembros del partido blanquiazul, propuesta que fue rechazada.

—¿Desde el PAN, por el caso del Cártel inmobiliario, recibió cañonazos? ¿Le ofrecieron a cambio de ratificarla algo?— se le preguntó.

—Pidieron, digamos, cosas muy vulgares.

—¿Cómo qué, por ejemplo?

—No tengo un documento como el de Coahuila pero por ejemplo, dinero, pedir dinero.

—¿Cuanto?

—Son vulgaridades.

—¿De plano dinero?

—Sí, de plano dinero. Por otro lado quitar de una investigación a una determinada persona.

En el caso del PRI, la situación no fue diferente.

Ernestina Godoy señaló que gente de este partido, a través de intermediarios, le propuso que Cuauhtémoc Gutiérrez continuara su proceso desde su casa.

Al igual que con la propuesta del PAN, la idea fue rechazada.

—¿Formalmente a usted le propusieron priistas que Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre pudiera llevar en libertad su proceso y entonces le ofrecieron votar por usted? —se le preguntó.

—Quiero decir que nadie se atrevió a decírmelo de manera directa, siempre fueron enviados por interpósitas personas, pero precisamente eso, que salga a prisión domiciliaria (Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre) preparando ya una sentencia probablemente absolutoria. Eso sí me lo propusieron y de ninguna manera, ni siquiera eso lo vamos a pensar, eso no. Si nos ganan en una sentencia, si un juez emite una sentencia de otra manera por la que hemos trabajado eso es otra cosa, pero eso no.

Ernestina Godoy afirmó que el haber aceptado cualquiera de las dos negociaciones propuestas por la oposición era fallar a la confianza de la sociedad y demostrar que es igual que los políticos del PRIAN.

“Haber hecho, en uno u otro caso era brincar una línea de la que ya no hay retorno, éramos iguales, entonces todo el esfuerzo, la confianza de las víctimas, la confianza de platicarnos cosas pese al temor que puedan tener de represalias, era traicionar y entonces para qué llegas cuatro años más totalmente debilitado desde el punto de vista ético, es traspasar líneas que nadie debemos traspasar si queremos seguir trabajando para la transformación”.

Los señalamientos de Ernestina Godoy se suman a los hechos por Samuel García, Gobernador de Nuevo León, quien acusó al PRIAN de querer robar dos mil 500 millones de pesos al Gobierno del estado y señaló a sus dos dirigentes de “repartirse” las instituciones públicas a cambio de que le permitieran poder designar a un Gobernador interino de su confianza para poder contender por la presidencia, cosa que no ocurrió.

Aunado a esto, en días pasados, Marko Cortés Mendoza, Presidente Nacional del PAN desnudó, en su reclamo por posiciones en Coahuila, cómo negoció con el PRI y su líder Alejandro Moreno Cárdenas espacios dentro del Poder Judicial, notarías e incluso designaciones en órganos autónomos.

El pasado 8 de enero, el Congreso de la Ciudad de México rechazó la ratificación de Ernestina Godoy Ramos como titular de la Fiscalía General de Justicia de la capital del país. La decisión se tomó durante una sesión extraordinaria, convocada para realizar la votación de la propuesta de ratificación de Godoy Ramos al frente de la dependencia para un segundo periodo de cuatro años.

Tras la votación que terminó con 41 votos a favor, 25 votos en contra y cero abstenciones. Morena y sus aliados no alcanzaron la mayoría calificada o las dos terceras partes de los sufragios (44) para mantener a Ernestina Godoy en el cargo.

Luego de no ser ratificada en su cargo, Claudia Sheinbaum Pardo, precandidata única de Morena para la Presidencia de la República, anunció que invitó a Ernestina Godoy a participar en la encuesta para representar a la capital en el Senado de la República. En tanto, Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de Morena, confirmó que Ernestina Godoy participará en la encuesta por la segunda fórmula del Senado.

Al respecto, Ernestina Godoy confirmó que participará en la encuesta de Morena y dijo que si los resultados le favorecen hará campaña para buscar un escaño en el Senado.

“Recibí una invitación de la Doctora Sheinbaum para participar en la encuesta, de manera de decir no se señalan de dedazo, se siguen los procedimientos internos de Morena y ya me estarán avisando cómo me fue en esa encuesta para hacer campaña. Si gano haré campaña, caminaremos, daremos nuestras propuestas ahora desde el poder Legislativo que tan importante es”.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/paez-delgado