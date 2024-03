El sino del escorpión evoca en esta columna aquella célebre y triste declaración del entonces Subprocurador Mario Ruiz Massieu, quien en 1994 investigó sin resultados el asesinato de su hermano Juan Francisco —a la sazón Presidente del PRI y exgobernador de Guerrero—, y terminó por asegurar: “El pasado 28 de septiembre una bala mató a dos Ruiz Massieu. A uno le quitó la vida, al otro le quitó la fe y la esperanza de que en un Gobierno priista se llegue a la justicia. Los demonios andan sueltos, y han triunfado… “. El mismo Subprocurador fue luego señalado probadamente por recibir dinero del narco, huyó a Estados Unidos y finalmente fue detenido y falleció allá. El alacrán recuerda aquel año fatídico porque hoy, treinta años después, parece que los demonios se han soltado otra vez. Los poderes fácticos y las fuerzas oscuras de los sótanos de la política parecen decididos este 2024 ya no a ganar una elección presidencial —que ven perdida de antemano por causa del voto popular mayoritario—, sino a ensuciar el proceso electoral a como dé lugar. No conformes con justificar una guerra sucia ya en marcha en voz del “profe neoyorquino” George Castaneda (go negative on Claudia, thats what the book says), utilizan además tácticas de golpe de Estado blando, de golpe técnico-judicial, de golpe mediático y periodístico, de golpe académico e intelectual.

El golpe técnico judicial se fragua no sólo en la Suprema Corte —conservadora y reaccionaria como casi todas—, sino también en las competencias del Tribunal Electoral, instancia última y definitiva de calificación de la elección. El golpe mediático y periodístico no ha cesado a lo largo del sexenio. Pero ahora, luego del capítulo “la verdad es irrelevante”, cortesía del conde Riva Palacio, la guerra mediática la encabeza el dueño de TV Azteca, quien además de contar ya con gran cantidad de periodistas, escritores e “intelectuales” en su nómina, ahora también compra académicos para su Universidad de la Libertad. Todo para no pagar impuestos y porque apropiarse de un campo de golf que le fue concesionado.

Así, la Nacional Derechista paga bots en España y Argentina —que el INE se declara incapaz de investigar—, financia la guerra sucia, guía, propone tácticas y estrategia, segura de que no puede ganar las elecciones de manera democrática, pero sí ensuciar todo el proceso, viciar los mecanismos de queja y revisión electoral. Si son capaces de confesar abiertamente que utilizan la guerra sucia porque “es de manual”, y buscan mentir todo lo que se pueda (Alazraki dixit), ¿qué se dirán fuera de las cámaras y las grabaciones, allá en lo oscurito de los sótanos, las cloacas de la política y los bares de lujo con whiskey de malta?

Para ayudarse, la Nacional Derechista ya pidió ayuda a la Internacional Derechista, encabezada por Aznar y su instituto, por Vargas Llosa y por la marquesa Cayetana, que vino a dar lustre y brillo al historial de sus anfitriones (al menos uno de ellos es un delincuente probado y dueño de una televisora). El venenoso no podía creer lo que estaba leyendo, los intelectuales, historiadores, capos —nunca mejor aplicado el término— de la cultura mexicana, alabando el discurso de una aristócrata franquista. “¿A dónde hemos llegado, Sancho? Al pasado, mi señor, al pasado…”. Esos mismos, se quejan en público desplegado de falta de equidad en la cobertura mediática de las campañas electorales. ¿Es el cinismo una desmedida afición al cine?, se pregunta el escorpión. Esta Internacional Derechista también incluye al Atlantic Institute, que financia algunas campañas oscuras desde Estados Unidos, utiliza a la prensa de más prosapia: el NYT, el WSJ, el Washington Post o, si es preciso, a agencias como la DEA, para intervenir en el proceso electoral mexicano.

A todos los demonios sueltos ya mencionados, se agregan otro igual de oscuros. ¿Cuál es el mensaje del secuestro y liberación del periodista Jaime Barreda en Guadalajara, en momentos en que el desprestigio de Enrique Alfaro hace prever un cambio de rumbo político en las elecciones en Jalisco? ¿Qué fuerzas enviaron un mensaje con el asesinato de otro joven normalista de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta, y la posterior fuga del policía asesino? Por otra parte, la inconformidad en las bases morenistas también sacude el proceso electoral. La designación de candidatos de dudosa fama pública, la adopción de políticos oportunistas de otros partidos y las acusaciones de corrupción dirigidas a alcaldes y síndicos morenistas en varios estados son un riesgo para un proceso electoral democrático y limpio.

Hay otros temas, atestigua el alacrán, que también inciden duramente sobre el proceso electoral. Los problemas en el sector salud, irresueltos y sin posibilidad a la vista de una solución pronta. El álgido problema de la seguridad y de los inevitables y forzados nexos de muchas autoridades locales con el crimen organizado o desorganizado… Un panorama electoral previsiblemente conflictivo, donde, en efecto, los demonios andan sueltos pero, ¿triunfarán, como en 1994?

Alejandro De la Garza https://www.sinembargo.mx/author/alejandrogarza Alejandro de la Garza. Periodista cultural, crítico literario y escritor. Autor del libro Espejo de agua. Ensayos de literatura mexicana (Cal y Arena, 2011). Desde los años ochenta ha escrito ensayos de crítica literaria y cultural en revistas (La Cultura en México, Nexos, Replicante) y en los suplementos culturales de los principales diarios (La Jornada, El Nacional, El Universal, Milenio, La Razón). En el suplemento El Cultural de La Razón publicó durante seis años la columna semanal de crítica cultural “El sino del escorpión”. A partir de mayo de 2021 esta columna es publicada por Sinembargo.mx