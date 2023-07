Sismo de magnitud 7.2 en Alaska provoca un breve aviso de tsunami; ya fue cancelado

ALASKA (AP) — Un terremoto de magnitud 7.2 provocó un aviso de tsunami en el norte de Alaska, según indicaron las agencias supervisoras el sábado por la noche, aunque el aviso se canceló una hora más tarde.

En Kodiak, Alaska, las sirenas alertaron de un posible tsunami e hicieron que la gente acudiera a los refugios por la noche, según un video publicado en medios sociales.

🚨🇺🇸 Alaska Tsunami 🇺🇸🚨

Sirens ring out as those at risk on coastline on Kodiak Island are evacuated

