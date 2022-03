El Presidente baja 4 puntos entre líderes globales pero se mantiene 2do. lugar

De acuerdo con la encuestadora internacional, los índices de aprobación más recientes se basan en datos recopilados del 9 al 15 de marzo de 2022.

Ciudad de México, 17 de marzo (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador bajó cuatro puntos porcentuales de aceptación entre adultos en la medición que realiza Morning Consult, pero se mantiene en el segundo lugar entre líderes globales, de acuerdo con una actualización realizada hoy.

El primer lugar lo mantiene Narendra Modi, Primer Ministro de la India, y el tercero Mario Draghi, de Italia. Las tres primeras posiciones de esta medición internacional no se ha movido mucho en su acomodo, aunque sí en porcentajes, en los últimos dos años.

De esta manera, la lista de líderes mundiales ordenada por aceptación queda de la siguiente manera:

Modi: 77 por ciento.

López Obrador: 63 por ciento.

Draghi: 54 por ciento.

Scholz: 45 por ciento.

Kishida: 42 por ciento.

Trudeau: 42 por ciento.

Biden: 41 por ciento.

Macron: 41 por ciento.

Morrison: 41 por ciento.

Moon: 40 por ciento.

Bolsonaro: 39 por ciento.

Sánchez: 38 por ciento.

Johnson: 33 por ciento.

En tanto, la aprobación de López Obrador entre la población mexicana se situó en 51 por ciento, siendo el nivel más bajo de apoyo popular que se ha visto en lo que va del actual Gobierno, según un estudio realizado por la encuestadora Morning Consult con fecha del 8 de marzo de 2022.

Por otro lado, las encuestas realizadas por El Financiero muestran que la aprobación del Presidente bajó ligeramente entre enero y febrero al pasar de 69 a 63 por ciento.

Dicho medio de difusión nacional ha dado a conocer que en mayo de 2020, cuando fue el inicio de la pandemia, se registró un 56 por ciento de aprobación y otro 56 por ciento en junio y agosto de 2021.