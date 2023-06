Ramona incursiona en la cumbia con “Anillo de matrimonio”, su más reciente sencillo

Después de casi once años de trayectoria, Ramona se encuentra trabajando en lo que será su LP, aún sin título, más largo de su carrera.

Ciudad de México, 18 de junio (SinEmbargo).- La historia de amor de Karen y Pedro culmina en bodorrio en “Anillo de matrimonio”, el octavo sencillo del próximo material discográfico de la agrupación oriunda de Tijuana, Baja California, Ramona.

La auténtica boda mexicana llena de alegría, comida, bailes y mucha cumbia inspiró la letra del último lanzamiento de Ramona, quienes, a su vez, invitaron a colaborar a Eduardo Arenas, bajista de Chicano Batman, para que les ayudara a poner el toque guapachoso a “Anillo de matrimonio”.

“Todo empezó en un ensayo donde estábamos planeando cómo queríamos que fuera el nuevo disco, que cuenta una historia de amor de principio a fin, entonces en algún punto dijimos que nos encantaría que esa pareja se casara, y nos pusimos a imaginar bodas y de la nada concluimos que una buena boda mexicana siempre tiene cumbias bien buenas en algún momento, todo el mundo saca los pasos prohibidos, y nos pusimos como meta componer unas cuantas cumbias para el disco, especialmente como para esta sección de la boda, el anillo de matrimonio y de cómo se comprometen”, explicó en entrevista para SinEmbargo Omar Cordoba, baterista de Ramona.

“Eduardo Arenas siempre ha sido una gran inspiración para nosotros, es como un héroe musical para nosotros, él toca el bajo en una banda que se llama Chicano Batman y desde hace añales somos súper fans de esa banda, además él tiene su proyecto solista donde también toca cumbia y música tropical, entonces cuando sacamos la cumbia, la grabamos y todo, se nos prendió el foco rapidísimo y fue como ‘la voz de Eduardo quedaría perfecto para esta canción'”, añadió sobre la colaboración de Arenas.

De acuerdo con el músico, la banda nunca había hecho cumbias, sin embargo habían tenido la espinita de tocarlas. En este sentido, compartió que en algunos ensayos jugaban a adaptar canciones de Nirvana, la extinta agrupación de Kurt Cobain, al ritmo originario de la costa colombiana.

Al ser cuestionado por la falta de interés de nuevas generaciones por contraer matrimonio, Omar consideró que puede estar relacionado con la idea de que “nada es para siempre” y al presentarse un compromiso de vida con otra persona, se puede llegar a generar cierto miedo.

“Es algo muy bonito y es cierto que la gente ya no lo hace tanto. Está chido ver esas historias de matrimonios que funcionan, que están hasta la vejez juntos y todo eso”, abundó.

Después de casi once años de trayectoria, Ramona se encuentra trabajando en lo que será su LP, aún sin título, más largo de su carrera, en el que, por supuesto, además de incursionar con la cumbia, decidieron experimentar con otros géneros musicales como lo son el raggaeton, el soul y hasta la psicodelia.

Tal como explicó Cordoba a este medio, el nuevo disco de Ramona, que tienen previsto publicar a finales de este año, cuenta de principio a fin la historia de amor que surge entre Karen y Pedro a través de 27 temas inéditos.

“El álbum se define más por la historia que cuenta y creo que la gente puede escucharla como una playlist o como un cuento, no sé, porque nosotros contamos una historia que sí es muy clara, pero a la vez puedes no hacerle caso y ponerla en shuffle (reproducción aleatoria)”.

“‘Anillo de matrimonio’ es el octavo sencillo que lanzamos de este disco. Todo el año pasado estuvimos sacando canciones y ya pueden darse más o menos una idea de qué va al asunto y pueden también ver los vídeos que van contando la historia así como en modo novela”, agregó.

DE REGRESO A LA CDMX

Ramona regresará a la capital mexicana, que los cobijó a lo largo de cinco años, para presentarse en el Foro Indie Rocks!, venue ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc de la CdMx, el próximo 23 de junio.

En la presentación, que prometen estará llena de nostalgia porque será un viaje a sus inicios, la agrupación contará con grandes invitados como El Pillín, Entre Desiertos y The Citie.

“Regresar es algo muy emotivo y bonito para nosotros. Vamos a regresar acompañados de un montón de amigos de toda la vida, como nuestros amigos de Entre Desiertos, que son de nuestros mejores compras de acá en la ciudad, tocan increíble y no me canso de decir que es de las bandas más chingonas en vivo que haya visto en mi vida; y también a nuestros amigos de The Citie, que son unos chicos de Los Ángeles que traen un indie pop súper fresco; y a El Pillín, que trae un indie pop romántico bien loco”, expresó el percusionista.

Los accesos para el próximo show de Ramona se encuentra a la venta a través del sistema Passline a un costo de $400 pesos.

Eréndira Quintero https://www.sinembargo.mx/author/erendira-quintero La música es mi fuerte. Me la vivo en conciertos y festivales. Escribo sobre entretenimiento y me describo como una auténtica seriéfila. Soy fan del UCM y de las comedias románticas.