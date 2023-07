ONGs reviran a Pemex: derrame en Campeche sigue; piden publicar reporte de evaluación

Pemex contestó en un comunicado que el derrame fue menor, sin embargo, las organizaciones argumentaron que la paraestatal no presentó evidencia que sustente lo dicho.

Ciudad de México, 18 de julio (SinEmbargo).– Organizaciones de la sociedad civil aseguraron que Petróleos Mexicanos (Pemex) tiene un reporte inconsistente sobre el derrame de crudo que ocurrió en Campeche, pese a que la empresa pública contestó que el desastre natural fue menor y no de la escala que ayer declararon las organizaciones.

A través de un comunicado de prensa, las 23 ONG’s sostuvieron que la explicación que dio Pemex sobre el derrame es incoherente, ya que la empresa mencionó que la fuga está reparada, sin embargo, a fecha del 17 de julio, el foco de vertido se ha mantenido en su posición a lo largo de 12 días, permitiendo suponer que el derrame continúa.

También señalaron que aunque Pemex haya notificado a ASEA del derrame, no se informó al público en general, con lo cual estaría minimizando la problemática.

En atención a la comunicación en la que #PEMEX sostiene que el derrame fue menor y que se encuentra reparada, las organizaciones que denunciamos el #DerrameEnElGolfo respondemos lo siguiente: pic.twitter.com/5RIkookHsM — Conexiones Climáticas (@CClimaticas) July 19, 2023

“Según la respuesta de Pemex, la extensión del derrame fue de .06 km2, entonces ¿qué explicación dan a la mancha de más de 400 km2? ¿Qué proceso siguió esta dependencia para evaluar el impacto del vertido”, expresaron las organizaciones, que también exigieron que se publique el reporte de evaluación y las medidas de remediación que se implementaron a partir del mismo.

En su documento se cuestionó que no se sabe qué instancias son responsables de este siniestro y qué sanciones tendrán, así como qué nuevos riesgos representan los impactos climáticos para la infraestructura petrolera, particularmente para aquella que ha rebasado su vida útil.

Y prosiguió: “Al tratarse de un ducto que ha cumplido su vida útil, ¿de cuántos ductos y plataformas más podemos esperar que se presenten situaciones similares de fuga y derrame tanto en mar como en tierra? Más allá de la recuperación de crudo y la reparación de infraestructura, ¿cuáles son las medidas de remediación que se plantean para las comunidades afectadas y para la zona impactada por el derrame?”

Las organizaciones destacaron que con esta incisivo cuestionamiento sobre el caso y exposición del mismo se busca alertar sobre los impactos y riesgos de la actividad extractiva fósil que nos incumben a toda la ciudadanía en el contexto de la crisis climática global.

“Nunca habrá mala fe en alertar sobre desastres y afectaciones cuya responsabilidad de aviso y atención corresponde a las autoridades”, se lee.

Finalmente, las ONGs señalaron su preocupación de que, pese a la evidencia,” se oculte información y se insista en normalizar incidentes y desastres” que tienen implicaciones importantes para la salud de las

personas y el medio ambiente.

“Invitamos a Pemex, a la ASEA y a las autoridades competentes a abrir canales para conocer no sólo de los incidentes, sino la forma en la que se atenderán sus impactos, propiciando una conversación basada en evidencia y datos”.

Las organizaciones que firmaron el comunicado y dieron a conocer la información son Alianza Mexicana contra el Fracking; CartoCrítica; Centro de Derechos Humanos de los pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño” A.C.; Centro de Investigación y Capacitación Rural; Centro Mexicano de Derecho Ambiental; Comité Ecológico Integral; Conexiones Climáticas; CORASON defensa del territorio Huasteca Totonacapan; Encuentro Ciudadano Lagunero; #EsGasFósil; GDL en Bici Movilidad Sustentable A.C.; Greenpeace México A.C.; Iniciativa Climática de México (ICM); Leave it in the Ground Initiative; Nuestro Futuro A.C.; Observatorio de Sismicidad Inducida; Observatorio Mexicano de Emisiones de Metano; Observatorio Petrolero Sur de Argentina; Organización Familia Pasta de Conchos; Padres por el Futuro Monterrey; Planeteando; Prodefensa del Nazas AC; Comarca Lagunera; Durango y Coahuila; Programa de Movilidad Urbana Sustentable COINCIDE/ITESO.

LA CONTESTACIÓN DE PEMEX

Pemex informó el martes sobre un derrame de crudo en el Golfo de México que fue reportado hace doce días, luego de que organizaciones ambientalistas denunciaran una gran mancha en las aguas de esa región.

El evento se presentó en la red de ductos del campo Ek Balam, frente a las costas del estado sureño de Campeche, donde se detectaron dos puntos de fuga generados por “pequeñas fisuras” de 7 centímetros de largo por un milímetro de ancho, dijo Pemex en un comunicado sin precisar cuando ocurrió el accidente.

Según la empresa pública petrolera, el incidente ya está controlado, aunque tampoco indicó desde qué fecha.

📌 Aclara #PEMEX sobre el control de fuga en los campos Ek Balam.https://t.co/4xEx7qultx pic.twitter.com/FPEZM0p30s — Petróleos Mexicanos (@Pemex) July 18, 2023

Pemex dijo que el caso fue reportado el 6 de julio a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente y la Secretaria de Marina y “se procedió a su reparación, por lo que están controladas en su totalidad”, pero no dijo cuando se controló el derrame.

De acuerdo con estimaciones de los especialistas de la empresa, el volumen derramado afectó un área estimada de 0.06 kilómetros, esto es, 60 metros. En contraste, el reporte de organizaciones ambientalistas señalaba en medios locales que en el Golfo de México había una mancha de 400 kilómetros cuadrados.

La empresa rechazó las versiones de grupos ambientalistas que denunciaron que el derrame ocurrió previo al incendio que se presentó el 7 de julio en una de las plataformas del centro de proceso Nohoch-A en el Golfo de México, que dejó dos muertos, un desaparecido y ocho heridos y afectó la producción en varios miles de barriles de crudo.

En febrero se registraron dos incendios en dos instalaciones de Pemex en el estado de Veracruz, en la costa del Golfo de México, que dejaron siete fallecidos. Uno ocurrió en un equipo de perforación del municipio Ixhuatlán donde murieron cinco empleados. El otro se registró en la planta Combinada Maya de la refinería Minatitlán donde perecieron dos personas.

-Con información de AP