Egipto muestra las tumbas ancestrales decoradas halladas en Saqqara (FOTOS)

Por Sam Magdy

El Cairo, 19 de marzo (AP).— Egipto mostró el sábado tumbas ancestrales decoradas descubiertas recientemente en una necrópolis faraónica al sur de El Cairo.

Las cinco tumbas, excavadas este mes, datan del Reino Antiguo (1570 a.C. y 1069 a.C.) y el Primer Período Intermedio, que abarcó más de un siglo después del colapso del Reino Antiguo, dijo el Ministerio de Turismo y Antigüedades.

Mostafa Waziri, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, dijo que arqueólogos egipcios comenzaron a excavar en el sitio en setiembre. Las tumbas, dijo, eran de altos funcionarios, incluyendo gobernadores regionales y supervisores del palacio en el antiguo Egipto.

Las tumbas fueron descubiertas cerca de la pirámide escalonada de Zoser, en la Necrópolis de Saqqara, 24 kilómetros (15 millas) al suroeste de El Cairo.

Videos publicados en redes sociales por el Ministerio mostraron pozos que llevaban a las tumbas. Las paredes estaban decoradas con jeroglíficos e imágenes de animales sagrados y objetos de ultratumba usados por los egipcios antiguos.

El sitio en Saqqara es parte de una vasta necrópolis en la capital ancestral de Menfis que incluye las pirámides de Giza, además de pirámides menores en Abu Sir, Dahshur y Abu Ruwaysh. Las ruinas de Menfis fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en la década de los setenta.

Dr. Khaled El- Enany; Minister of Tourism and Antiquities, viewed the discovery of 5 inscribed tombs from the Old Kingdom and the first transition periods. He was accompanied by Dr. Mustafa Waziry Secretary-General of the Supreme Council of Antiquities @KhaledElEnany6 pic.twitter.com/QrpcDNm9CZ

— Ministry of Tourism and Antiquities (@TourismandAntiq) March 17, 2022