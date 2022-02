Germán Silva concluye con el proyecto “Pinole” con su llegada al Caribe Mexicano

Ciudad de México, 20 de febrero (SinEmbargo/EFE).- El maratonista mexicano Germán Silva llegó al Caribe Mexicano este domingo como parte de “Pinole”, el proyecto que comenzó en la frontera norte del país con el que recorrió en total 5.400 kilómetros.

El periodista del Washington Post Kevin Sieff compartió un video en su cuenta de Twitter en el que se puede observar a Silva anunciando el fin del proyecto “Pinole” junto con el mensaje “¡Germán acaba de terminar! Después de correr 3100 millas en menos de cuatro meses, saltó al Caribe para celebrar. ¡Qué logro!”.

“Oficialmente tocamos el mar del Caribe con el proyecto ‘Pinole’. Agradecido y emocionado. Gracias a los dioses mayas, gracias a todo México por ayudarme a cumplir este sueño”, se escucha a Silva decir en el clip de Sieff.

UPDATE: Germán just finished! After running 3,100 miles in less than four months, he leapt into the Caribbean to celebrate. What an achievement. pic.twitter.com/H3HdcuMCLh

— Kevin Sieff (@ksieff) February 20, 2022