Edificio abandonado del ISSSTE en Reforma sufre incendio; Bomberos controlan el fuego

Ciudad de México, 20 de diciembre (SinEmbargo).- Un incendio se registró la tarde de este miércoles en un edificio abandonado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ubicado en la Alcaldía Cuauhtémoc, mismo que ya se encuentra bajo control por los Bomberos de la Ciudad de México.

A través de redes sociales, diversos usuarios mencionaron que la columna de humo negro del edificio fue visible en las inmediaciones del edificio, el cual se encuentra en Paseo de la Reforma número 20 y Donato Guerra, de la Colonia Juárez. Sin embargo, se detalló que si había personas en su interior al momento del incidente.

De acuerdo con los Bomberos de la capital, el incendio de este 20 de diciembre fue provocado por la quema de basura y cableado eléctrico dentro del inmueble, donde un grupo de personas en situación de calle se encontraban haciendo una fogata en el piso cinco, el cual se salió de control hacia otras zonas del edificio.

Me encuentro en el lugar del incendio en colonia Juárez, en @AlcCuauhtemocMx; informo que el fuego ya se encuentra extinguido y se continúa con labor de remoción del lugar.@Bomberos_CDMX pic.twitter.com/0rFnb2idYn — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) December 20, 2023

El lugar fue evacuado por elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de la Alcaldía Cuauhtémoc y los Bomberos de la capital, quienes mantienen la zona restringida tras sofocar el fuego que consumió madera, papeles y otros materiales que se habían desprendido del inmueble.

Mas tarde, el ISSSTE se pronunció al respecto y aclaró que dicho edificio en Paseo de la Reforma no pertenece al la institución desde 2020, por lo que se deslindaron del incidente.

“El incendio registrado en el edificio de Paseo de la Reforma No. 20, col. Juárez, no pertenece al ISSTE desde 2020. El siniestro ya se atiende por los cuerpos de emergencia correspondientes. Esperamos que no haya ninguna persona afectada”, escribió en redes sociales.

#ÚltimaHora🚨| Reportan incendio en edificio en Paseo de la Reforma, en las inmediaciones del Monumento a la Revolución. Usuarios en redes sociales reportan que el humo proviene del edificio del ISSSTE. 🎥: @AdanMarquezVi pic.twitter.com/MJvrWVKjss — Braulio Luna (@brauliolunan) December 20, 2023

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que el accidente que se produjo en el antiguo edificio del ISSSTE no representa riesgo alguno para las habitantes aledaños, ya que fue controlado a tiempo por las autoridades. Cabe mencionar que el edificio se encuentra abandonado desde el 2017 por daños en su estructura, mismo que presentaba falta de vidrios, así como de deterioro en las paredes interiores que contaban con grafities.