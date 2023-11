Milei no va a ayudar, pero respetamos: AMLO. La ultraderecha no cabe en México, dice

Ciudad de México, 21 de noviembre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana que México no corre el riesgo de que un candidatx de ultraderecha gane las elecciones, como acaba de ocurrir el domingo pasado en Argentina con Javier Milei, un gobernante que, prevé el mexicano, no le ayudará a su pueblo.

“Aquí no tenemos ese riesgo, no hay nada qué temer, el pueblo de México está muy consciente, es de los más politizados del mundo, sabe muy bien que los gobiernos de derecha sólo favorecen las minorías, son defensores del conservadurismo, son empleados de las oligarquías, se dedican a saquear a las naciones, no le tienen ni amor ni respeto al pueblo, eso aquí ya se sabe”, explicó desde Palacio Nacional en su habitual conferencia matutina.