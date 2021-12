EU expresa rechazo a reforma de ley de medios de comunicación en Polonia

Cracovia (Polonia), 21 dic (EFE).- La Cámara de Comercio estadounidense en Polonia dirigió este martes una carta al Presidente Andrzej Duda en la que le expresa su oposición a la reforma de la ley de medios.

La misiva remitida por la oficina comercial de Estados Unidos en Polonia (AmCham), dice que “la promulgación de esta ley cuestiona la seguridad de las inversiones extranjeras en Polonia, los derechos de propiedad y la libertad de expresión en los medios de comunicación”.

La reforma de la ley de medios planteada por el Gobierno polaco impedirá a cualquier medio de comunicación que no pertenezca a un país del Espacio Económico Europeo operar en Polonia, pero en la práctica sólo afectará a la cadena TVN, propiedad del grupo estadounidense Discovery.

New month, new #protest. This time Poles call for #freemedia, after the ruling #PIS party passed the so-called #lexTVN, aimed against Poland's biggest independent broadcaster #TVN. #media #mediafreedom #Poland pic.twitter.com/QtlwG5Qvla

— Agnieszka (Aga) Widłaszewska (@AWidlaszewska) December 19, 2021