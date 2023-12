La ofensiva israelí en Gaza se ha cobrado la vida de casi el 1% de toda su población

Por Najib Jobain y Sam Magdy

RAFAH, Franja de Gaza, 22 de diciembre (AP).— La cifra de palestinos muertos en la guerra entre Israel y Hamas supera los 20 mil, dicen autoridades de salud en la Franja de Gaza gobernada por Hamas.

La cifra, que comprende casi uno por ciento de la población de la Franja de Gaza, es reflejo del asombroso costo de la guerra, que en apenas 11 semanas ha desplazado a más de 85 por ciento de la población de Gaza y ha devastado a amplias zonas del enclave.

Más de medio millón de personas en Gaza —una cuarta parte de la población— está sufriendo de hambruna, según un reporte emitido el jueves por Naciones Unidas y otras agencias.

Pese a la urgencia de la situación, el Consejo de Seguridad de la ONU postergó la noche del jueves nuevamente la votación sobre una resolución sobre el envío de ayuda humanitaria, tras varios días de negociaciones de alto nivel.

🆘The risk of famine in #Gaza is increasing with each passing day.

The new @theipcinfo report ➡️ finds that 4X as many Gazans face catastrophe-level hunger than the total number of people facing similar conditions worldwide.

The world cannot stand by and watch people starve.

— World Food Programme (@WFP) December 22, 2023