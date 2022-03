Después de dos años de pandemia, Hollywood despliega la alfombra roja de los Óscar

El decorado no solo acogerá a los invitados, presentadores y artistas que actuarán en la ceremonia, pues se esperan también centenares de medios de comunicación acreditados.

Los Ángeles (EU), 23 de marzo (EFE).- Hollywood vivió este miércoles uno de los momentos más simbólicos de su temporada de premios al desplegar su alfombra roja en el Paseo de la Fama, después de una interrupción de dos años en los que la pandemia hizo imposible repetir estas imágenes.

Como si fuera el encendido del pebetero olímpico, el despliegue de la alfombra de los Óscar arranca la cuenta regresiva para la gran fiesta del cine, que este domingo volverá a recibir a las estrellas y nominados en el Teatro Dolby de Los Ángeles (California, EU).

La Academia de Hollywood trabaja contrarreloj con el objetivo de que todo esté listo para la 94 edición de sus premios, con la complicación de que este año exigirá dos test PCR de coronavirus, con resultado negativo, a todos los asistentes, trabajadores y periodistas.

El color rojo de la alfombra lleva como nombre, ni más ni menos, “Academy Red” (rojo Academia), que en cámara se refleja como un tejido de color granate, que cubrirá casi 300 metros de largo y 20 de ancho.

El resto de la decoración, según los detalles en los que trabajaban los montadores del decorado, seguirá motivos clásicos, con cortinas y estatuas en tonos dorados y blancos.

A pesar de que el buen tiempo predomina en el sur de California, las previsiones indican un 70 por ciento de probabilidad de lluvia para la noche del domingo al lunes, horas después de la ceremonia, por lo que los organizadores instalaron una carpa cubierta en caso de que se adelante.

El decorado no solo acogerá a los invitados, presentadores y artistas que actuarán en la ceremonia, pues se esperan también centenares de medios de comunicación acreditados.

Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes serán las presentadoras de la gala.

A nivel competitivo, The Power of the Dog, Licorice Pizza, Coda, Don’t Look Up, King Richard, Nightmare Alley, Drive My Car, Dune, Belfast y West Side Story son las candidatas al Óscar a la mejor película de este año.

Penélope Cruz (Madres Paralelas), Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye), Olivia Colman (The Lost Daughter), Kristen Stewart (Spencer) y Nicole Kidman (Being The Ricardos) se disputan el Óscar a la mejor actriz protagonista.

Y Javier Bardem (Being the Ricardos), Benedict Cumberbatch (The Power of the Dog), Andrew Garfield (Tick, Tick…Boom!), Will Smith (King Richard) y Denzel Washington (The Tragedy of Macbeth) compiten por la estatuilla a mejor actor protagonista.