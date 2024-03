¿Vacaciones? Playas hermosas, ballenas y snorkel en Costalegre, Jalisco

Costalegre, Jalisco, cuenta con playas de tranquilidad incomparable, poco exploradas, con vegetación extraordinaria, acantilados, caletas de suave oleaje y manglares. Visitamos Bahía de Tenacatita y Cuastecomates y aquí te compartimos lo que no te puedes perder.

Ciudad de México, 24 de marzo (SinEmbargo).- Cuando pensamos en visitar una playa en Jalisco siempre viene a nuestra mente Puerto Vallarta, en especial si vivimos en la Ciudad de México o el área metropolitana, sin embargo, Jalisco cuenta con una serie de playas hermosas que los locales suelen visitar gracias a su tranquilidad, calidez de la gente, comida y belleza: Costalegre.

Costalegre cuenta con 6 bahías y más de 40 playas, entre las bahía encontramos de Chamela, de Navidad, de Tenacatita, Cabo Corrientes, Costa Careyes y Costa Majahuas.

“Costalegre es la franja de costa del sur del estado de Jalisco que va desde el municipio de Zihuatlán, empezando en playa Barra de Navidad hasta Cabo Corriente, a toda esta zona la Secretaria de Turismo del estado de Jalisco la denomino Costalegre” dijo Daniel Kosonoy de Pacific Adventures, en entrevista a SinEmbargo.

TENACATITA, EL LUGAR PARA RELAJARSE

Durante nuestro viaje visitamos Tenacatita un hermoso lugar con una playa que enamora y en la que incluso se pueden ver delfines. Como la zona es muy tranquila es importante saber elegir el hotel para hospedarse, que cuenta con actividades para pasar el día. Una gran recomendación para quienes buscan relajarse y alejarse de las tensiones es Hotel Punta Serena, ya que es sólo para adultos y ofrecen servicios como temazcal (este se hace en grupos y debe solicitarse con tiempo), sauna y spa, sin duda, los masajes son un imperdible para aligerar esos nudos que se hacen en los hombros y espalda por el estrés diario; su alberca brinda una hermosa vista al mar, también hay jacuzzi y bellos espacios. Además, cuentan con una playa nudista, un dato a destacar es que cuentan con un reglamento interno y una de las reglas es no tomar fotos de la o en la playa nudista, esto para proteger a los huéspedes, a esta playa se puede acceder con o sin ropa. Hotel Punta Serena cuenta con 24 habitaciones, lo que garantiza que no estará abarrotado de personas. Destaca la atención y amabilidad del personal que te hace sentir como en casa.

Si la idea es viajar con niños, justo a un lado de Hotel Punta Serena se encuentra el Hotel Los Ángeles Locos dedicado a familias con niños, en este lugar hay alberca, 204 habitaciones cómodas, elevador, una discoteca para niños y jóvenes que a partir de las 11 de la noche recibe sólo a adultos; también cuentan con restaurante, espacio para hacer ejercicio y espectáculos nocturnos. Resalta que al hospedarse en Hotel Punta Serena se tiene acceso al Hotel Los Ángeles Locos.

CUASTECOMATES Y SU PLAYA INCLUYENTE

Cuastecomates -toma su nombre de un pequeño árbol que en algunas zonas es conocido como Jícaro o Tecomate- tiene una playa incluyente que cuenta con sillas anfibias para personas con dificultad de movimientos y personas de la tercera edad, esto brinda experiencias inolvidables y muy bellas a las personas que no han podido sentir el agua del mar en su piel, ya que las sillas anfibias pueden entrar a la playa, además de las familias que los acompañan y sonríen por el agradable momento.

A pie de playa se encuentra el hotel La Quinta Gran Bahía, un hotel todo incluido para familias, que tiene espectáculos nocturnos con bailarines, actividades en la alberca y habitaciones con vista al mar. La atención es muy amable, además, al hospedarse hay se cuenta con la oportunidad de realizar un paseo en lancha.

UN RECORRIDO EN LANCHA PARA VER BALLENAS Y HACER SNORKEL

Pasear en lancha es una de las actividades imperdibles, para llevarla a cabo se necesita de alguien que conozca bien la zona, como Daniel Kosonoy de Pacific Adventures, quien pasó por nosotros a la playa de Tenacatita para guiarnos en la aventura. Los paisajes son espectaculares, hay muchas playas tranquilas y sin intervención del ser humano, cuando es posible la embarcación de Pacific Adventures se acerca a la orilla para poder bajar, hay que recordar que varias de estas playas son zona protegida por lo que no hay que llevarse ninguna concha o arena.

“Hoy recorrimos de Bahía de Tenacatita que es la segunda Bahía de Costalegre, los recogimos en Los Ángeles Locos y nos venimos por toda la costa hasta esta playa que es Cuatstecomates, entonces a travesamos dos bahías grandes que es Bahía de Tenacatita y Bahía de Navidad pero en el transcurso vimos la playa de los Locos, Tamarindo, Playa Majahua, el Palmito, pasamos por el estrecho y hasta llegar aquí a la caleta de Cuastecomate”, contó Daniel.

Una de las actividades que se puede realizar durante los primeros meses del año es el avistamiento de ballenas, aunque en esta ocasión lo hicimos ya en el mes de marzo por lo que puede resultar complicado encontrar a alguno de estos bellos animales acuáticos, ya que la mayoría ya partió, no obstante, felizmente logramos ver a una ballena con su ballenato. En esta actividad la clave es la paciencia, los guías suelen tener identificadas las señales que deja una ballena en el mar, tras encontrar a la ballena es importante no molestarlas y guardar la distancia, en ese momento pareciera que todos en la lancha aguantan la respiración, además de tomar una fotografía, ese momento queda guardado en la memoria como uno bello.

En la caleta de Cuastecomates se puede practicar snorkel y emocionarse al ver los peces y el coral. ¿Qué se necesita para practicar snorkel? “Si vienes por tu cuenta lo ideal sería que sepas nadar o que traigas chaleco y que tengas las nociones básicas para que no te vayas a lastimar o que no vayas a lastimar el coral, que lo cuides, porque de repente cuando las personas no saben es muy común que al estar aleteando lo puedas quebrar”, señaló Daniel.

