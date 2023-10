Recursos judiciales y la oposición mantienen el bloqueo contra los Libros de Texto

Amparos tramitados por grupos minoritarios de padres de familia y las controversias constitucionales han causado, a casi dos meses de que inició el ciclo escolar 2023-2024, retrasos en la entrega de Libros de Texto Gratuitos en al menos cuatro estados. Aunque algunas entidades superaron estos problemas tras protestas, otras aún enfrentan retrasos.

Ciudad de México, 24 de octubre (SinEmbargo).- “No hay ningún amparo que impida construir y aplicar la propuesta pedagógica del Gobierno de México y distribuir los Libros de Texto Gratuito (LTG) que ya se encuentran en todos los centros de distribución y almacenes del país, por lo que el próximo 28 de agosto estarán en las escuelas”, afirmó, antes del arranque de clases, la Secretaria de Educación, Leticia Ramírez Amaya.

Las palabras de la titular de la SEP las pronunció el 4 de agosto pasado durante la Primera Asamblea Nacional del Movimiento Pedagógico Mexicano (MPM). No obstante, a casi dos meses de que inició el ciclo escolar 2023-2024, la entrega de los Libros de Texto se ha complicado en los estados de Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Estado de México y Guanajuato, en los que se han registrado la suspensión de ejemplares o retrasos en su reparto.

Tal situación ha generado durante los últimos días reclamos por parte de algunos padres de familia y de los propios maestros de los sistemas educativos en dichas entidades federativas.

En Chihuahua, Estado de México y Aguascalientes, la distribución de los nuevos ejemplares, que son clave dentro del programa nacional, se ha visto obstaculizada por los amparos interpuestos por algunos grupos minoritarios de padres de familia que, desde antes del inicio del ciclo escolar, se inconformaron con el contenido.

En el estado de Coahuila y en el caso de Guanajuato, si bien no había controversia, hasta la semana pasada se registraron reclamos de padres de secundarias y telesecundarias debido a que no se habían entregado la totalidad de los materiales, sin embargo, en este último estado se trató de un retraso debido a que no habían llegado en su totalidad los ejemplares, según señaló personal de comunicación social de la Secretaría de Educación de Guanajuato.

Desde hace meses, la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) inició una disputa política y jurídica contra la Secretaría de Educación Pública (SEP) por el contenido de los libros. A eso se sumaron gobiernos de oposición que durante este tiempo han expresado su rechazo a estos materiales.

Chihuahua y Coahuila, gobernados por el PAN y PRI, presentaron cada uno por su cuenta, controversias constitucionales para impedir la distribución de los Libros de Texto Gratuitos. El recurso presentado por Chihuahua reclamaba supuestas violaciones a procedimientos para la aprobación de los contenidos, hecho que incidiría en su obligación constitucional de garantizar una educación pública y de calidad para los habitantes de esta entidad.

En tanto que el recurso presentado por Coahuila refiere como sustento la violación al procedimiento para la elaboración de los libros de texto, considerando que no se tomó en cuenta la opinión de las entidades federativas y demás sectores involucrados en el tema educativo, incluyendo a los pueblos indígenas del estado.

El 11 de agosto, el Ministro Luis María Aguilar, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), instancia que ha protagonizado un conflicto político con el Poder Ejecutivo, concedió la suspensión a la Consejería Jurídica de Chihuahua y suspendió la distribución de los libros. El 22 de agosto, la Corte ordenó suspender también la distribución del material educativo en Coahuila.

No obstante, el pasado 4 de octubre, la Suprema Corte desechó la controversia del estado de Chihuahua, al declarar fundado el recurso de reclamación interpuesto por la Consejería Jurídica de la Presidencia el 18 de agosto contra la decisión del Ministro Luis María Aguilar Morales por haber admitido a trámite la controversia y otorgar la suspensión como medida cautelar.

En virtud de que “el Poder Ejecutivo del estado de Chihuahua carece de interés legítimo para promover la controversia constitucional planteada”, advirtió la resolución, la Primera Sala desechó la controversia constitucional. En tanto que en el caso de Coahuila, la Corte aún no ha resuelto el tema.

AGUASCALIENTES Y CHIHUAHUA

En Aguascalientes y Chihuahua, ambos estados gobernados por el Partido Acción Nacional, las autoridades educativas estatales decidieron en días pasados suspender totalmente la entrega de los Libros de Texto de Gratuito debido a amparos interpuestos y en curso por padres y madres de familia.

Lo anterior provocó reacciones por parte de algunos grupos de maestros, activistas y padres de familia a favor de la “Nueva Escuela de México” en ambas entidades, pero en cada una los resultados han sido diametralmente diferentes.

Mientras que en el estado norteño los maestros salieron a protestar a las calles, ingresaron a bodegas para tratar de sacar libros, y finalmente optaron por irse a un paro de labores hasta que lograron reactivar la distribución de los Libros de Texto Gratuitos; en el estado de Aguascalientes no fue así.

En el estado gobernado por Teresa Jiménez, la distribución sigue suspendida en tanto que el amparo 208/2023, que se encuentra radicado en el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo circuito con sede en la ciudad de Aguascalientes, se haya resuelto, según confirmó a SinEmbargo la vocería del gobierno estatal de esa entidad.

En Chihuahua, la distribución de los Libros de Texto en Chihuahua inició hasta el 9 de octubre, luego que la Corte de Justicia de la Nación desechó la Controversia Constitucional por improcedente.

No obstante, el pasado 11 de octubre, el Gobierno de Chihuahua nuevamente suspendió la distribución de los Libros de Texto Gratuitos ante dos nuevos juicios de amparos promovidos por la Clínica de Derechos Humanos y la Asociación Estatal de Padres de Familia. El Gobierno informó que se detuvo la distribución, misma que llevaba un 52 por ciento de avance.

Lo anterior generó una serie de manifestaciones por parte del magisterio chihuahuense, quien salió a las calles a protestar y se fue a paro de labores para exigir a las autoridades de Chihuahua que entreguen los Libros de Texto Gratuitos a sus alumnos.

La reacció de los maestros organizados y respaldados por las dos secciones, la novena y la 42 sección del Sindicato Nacional de Trabajadores (SNTE) en aquella entidad provocó que los padres de familia desistieran de los amparos promovidos.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que los padres y madres de familia de Chihuahua hayan retirado los amparos con los que impedían la distribución de Libros de Texto para el ciclo escolar 2023-2024:

“Acaba de darse una cosa importantísima en Chihuahua. No se permitía la distribución de los Libros, quienes presentaron los amparos se desistieron porque se dieron cuenta que no era correcto lo que estaban haciendo, y ya se están distribuyendo”, dijo en su conferencia de prensa matutina del 18 de octubre.

COAHUILA Y ESTADO DE MÉXICO

En el estado de Coahuila, la distribución de los libros de texto también se encuentra obstruida, según se puede confirmar con el llamado que lanzó el Secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alfonso Cepeda Salas el viernes 20 de octubre, quien pidió a los gobiernos de Aguascalientes y Coahuila que entreguen los materiales ,y con ello, dejen en manos de los maestros las adecuaciones que se requiera.

“Desde esta tribuna hago un llamado a los gobiernos de Aguascalientes y de Coahuila para que hagan realidad también en sus entidades ese acto histórico de justicia social: la entrega de los libros de texto gratuitos a los niños de sus entidades”, urgió el líder sindical este viernes, durante el evento de basificaciones a trabajadores de la educación de la Sección 36 del Valle de México, Estado de México.

Y añadió: “Ha dicho el señor Presidente que los libros son perfectibles y nadie mejor que las maestras y los maestros saben lo que necesitan sus alumnos, saben los ajustes que tienen que hacer para que pueda haber también confianza de parte de los padres de familia y adaptar los contenidos de los libros a las necesidades reales de sus comunidades, a las necesidades de sus discípulos”.

El líder magisterial detalló que por primera vez en la historia de la educación en México se convocó a los maestros y maestras del país para participar en un concurso destinado a revisar y seleccionar los mejores perfiles que colaborarían en la creación de los Libros de Texto Gratuitos. Este enfoque permitió que los expertos en educación, que son los maestros, quienes están en contacto directo con los niños, adolescentes y jóvenes, participaran activamente en la redacción de los contenidos de estos libros esenciales para la educación.

El Secretario General subrayó que, de los miles de participantes, alrededor de mil maestros y maestras de diferentes estados del país fueron seleccionados para esta tarea, lo que representa un paso significativo hacia la creación de una pedagogía nacional, propia y ajustada a la realidad de México, sin depender de enfoques pedagógicos extranjeros.

“Y eso nos obligó, además de apoyar al Presidente de la República, nos obligó a salir a la palestra y pronunciarnos, toda la dirigencia nacional, todos los secretarios generales del país para que los Estados que se negaban a distribuir los libros de texto aceptaran esta disposición que además tiene fundamento Constitucional”, abundó.

Por otro lado, la Secretaria de Educación, Leticia Ramírez también confirmó en el pasado 17 de octubre en declaraciones con medios que en cuanto a las controversias constitucionales “solamente está vigente la de Coahuila”.

La funcionaria señaló además en el caso de los amparos: “todos los hemos ido contestando y van ganándose. En este momento, también hay algunos amparos en Chihuahua, que están impidiendo la entrega de los nuevos libros de texto gratuitos”.

En lo que corresponde al Estado de México, la Gobernadora Delfina Gómez confirmó este viernes que su gobierno no se ha negado a la distribución de los nuevos ejemplares, sin embargo, señaló que no se pueden utilizar en las escuelas de su entidad debido a un reciente oficio que instruye a no utilizar los libros de texto creados con la contribución de maestros y maestras.

Es por ese motivo que Gómez suscribió el llamado del líder magisterial a las autoridades pertinentes a fin de que no restrinjan el derecho de utilizar estos materiales educativos que son el resultado del arduo trabajo y esfuerzo de sus colegas maestros.

“Si bien el Gobierno anterior y el actual no nos hemos negado a que se entreguen y se hagan uso, lamentablemente ahora hubo un oficio en donde se instruye a que no se pueda hacer uso de los libros. Yo hago desde aquí un llamado a las autoridades correspondientes a que no limiten ese derecho de uso de materiales que fueron producto del trabajo y del esfuerzo de nuestros compañeros maestros”, expresó la mandataria estatal en el mismo evento de basificaciones de trabajadores.

El pasado 5 de octubre, la Consejería Jurídica estatal del Estado de México exhortó a las juezas y a los jueces para que no prohiban la distribución de los Libros de Texto Gratuitos en la entidad para el ciclo escolar 2023-2024.

En el Estado de México, 12 padres y madres de familia promovieron un amparo, mismo que fue aceptado por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que ordenó la suspensión de los ejemplares.

Jesús George Zamora, titular de la Consejería Jurídica de esa entidad, detalló el pasado 6 de octubre en el programa “Los Periodistas” que el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito ordenó a los jueces tercero y cuarto de distrito conceder la suspensión provisional a 12 padres de familia para impedir la distribución de los nuevos libros de texto de educación básica de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el Estado de México para el ciclo escolar 2023 – 2024; además, dijo que los magistrados de ese órgano pidieron al Gobierno del estado reimprimir los libros de texto del ciclo anterior para sustituir el material de este año.

El Consejero mexiquense detalló que la medida propuesta por los magistrados no tiene ningún tipo de consideración por los padres de familia ni por las autoridades educativas del Estado de México que no cuentan con la suficiencia presupuestal para reimprimir otra vez millones de libros.

“Hay una parte en la resolución de los magistrados que también llama la atención porque intentan señalar de qué forma podrían sustituirse estos libros de textos hechos para este ciclo escolar y sugieren que los docentes reimprimían los libros de texto del ciclo anterior, sin ningún tipo de consideración respecto a las condiciones económicas de las familias, también sin considerar si las autoridades educativas del Estado de México tienen suficiencia presupuestal para reimprimir otra vez los millones de libros del ciclo inmediato anterior”.

En el estado de Guanajuato, docentes denunciaron la semana pasada que los Libros de Texto Gratuitos no han sido entregados en su totalidad y que en escuelas secundarias y telesecundarias aún no habían otorgado los materiales.

El dirigente del Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación en el Estado de Guanajuato (MDTEG), Vicente Díaz Quiñones, urgió a que los libros llegaran cuanto antes, para evitar retrasos, especialmente en aquellas comunidades rurales.

La Secretaría de Educación de Guanajuato, a través de su personal de comunicación, informó a SinEmbargo que la entrega no se había completado totalmente debido a que la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos entregó de manera gradual los 6 millones 994 mil 514 libros de texto para los estudiantes de educación básica de Guanajuato.

“Fue el 19 de octubre cuando la entrega de libros para la entidad se completó al 100 por ciento”, informó la dependencia.

Agregó que la distribución de los LTG en los centros educativos de la entidad comenzó al inicio del ciclo escolar el 28 de agosto, y para esa fecha, alrededor del 65.91 por ciento de los títulos habían llegado a Guanajuato.

“Cabe señalar que, para el inicio del ciclo escolar, la entidad no había recibido ningún título para el nivel de secundaria. Los títulos fueron llegando paulatinamente hasta completar el 100 por ciento este 19 de octubre”, indicó.

A su vez, la autoridad educativa aclaró que, a partir del inicio del ciclo escolar, la entrega de los libros no se ha detenido, pero se distribuyeron en los 46 municipios del estado conforme se fueron recibiendo.

