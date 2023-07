¿Atentado contra Xóchitl o contra un periodista? No sean sucios, perversos, dice AMLO

Aunque el Presidente López Obrador no puede mencionarla por su nombre, luego de las medidas que dictó la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) para prohibirlo, acusó que personajes ligados a la oposición emprendieron una campaña que busca desestabilizar a su Gobierno.

Ciudad de México, 25 de julio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador denunció la mañana de este martes que hay una campaña “muy sucia, muy perversa, muy inhumana, muy autoritaria, fascista, de mucha maldad” en contra de su Gobierno, ya que periodistas, columnistas y activistas han sugerido desde hace unos días la idea de un posible atentado contra Xóchitl Gálvez Ruiz, Senadora del Partido Acción Nacional (PAN) que aspira a ser la candidata presidencial de la oposición en 2024, y que él sería responsabilizado.

“Ahora estoy viendo ya una campaña, estoy sintiendo una campaña muy sucia, muy perversa, muy inhumana, muy autoritaria, fascista, de mucha maldad. Ojalá y recapaciten porque no estoy viendo que sea espontáneo, lo acaban de echar a andar, cuando mucho hace una semana. Mañana vamos a presentar el informe sobre esto: quién lo dijo primero, quién lo dijo después, pero lo han estado repitiendo y me preocupa porque toda esa gente, todos esos personajes del periodismo están muy vinculados a [Carlos] Salinas de Gortari. Incluso [Joaquín] López-Dóriga llegó a decir que iba a ser como cuando el asesinato de [Luis Donaldo] Colosio, que le echaron la culpa a Salinas. Eso llegó a decir”, comentó.

López Obrador adelantó que mañana se presentará toda la información que ha circulado en medios y en redes sociales acerca del tema. “Sí están pensando y es muy irresponsable, pero mucho muy irresponsable porque es apostar a desestabilizar, es no importar los medios para lograr un propósito, es muy perverso. Son rumores”, aseguró durante su conferencia de prensa matutina.

“Es muy importante tratar el tema porque a lo mejor pensaban que no lo iba yo a tratar aquí, que me iba a quedar callado. No. La vida pública tiene que ser cada vez más pública. Y esa es también la diferencia de antes que podían iniciar con todos estos rumores, con todas estas estrategias para enracer el ambiente y cometer cualquier barbaridad. Ahora no. Ahora todo tiene que hacerse público. Nada de mantener las cosas soterradas, ocultas y mañana vamos a hablar de esto. Pero sí es López-Dóriga, [Héctor] Aguilar Camín, [Raymundo] Riva Palacio, que fue y sigue siendo cercano a Salinas. Fue creo que director de Notimex con Salinas y lo que plantea es gravísimo, lo que plantean todos ellos”, insistió.

El mandatario mexicano destacó la necesidad de que todas y todos los aspirantes a la Presidencia, así como las y los periodistas estén cuidados y protegidos; sin embargo, consideró que “es realmente muy perverso el adelantar lo que no quisiéramos que sucediera, el pronosticar que va a haber un crimen y que el Presidente va a ser el responsable, y todo por cuestiones políticas, politiqueras, por ambición al poder”.

“Es hasta enfermizo. ¿Qué no pueden esperar un año dos meses que ya voy a concluir? Es más, en menos tiempo el pueblo de México va a decidir sobre su destino de manera democrática. ¿Por qué esa actitud golpista, perversa, de mala fe, inmoral? Eso no tiene nada qué ver con la ética, ni con los buenos ciudadanos, ya no hablemos de políticos o de periodistas, con los seres humanos”, agregó.

Ante dicha situación, el Jefe del Ejecutivo federal afirmó que la gente debe enterarse de este fenómeno. “Si hubiese un gran descontento en contra del Gobierno, pues a lo mejor se justificaría, pero no existe ese descontento. Ayer se dio a conocer una encuesta en donde la gente está apoyando la transformación, pero con mucho, como no se veía en décadas”, subrayó.

“Entonces es una situación de un pequeño grupo muy perverso, fanáticos y con mucho odio, y hay que ver si no están actuando por consigna porque es muy extraño, muy sospechoso o no es casual que hayan empezado hace una semana, creo que menos, desde el primer mensaje en Twitter”, explicó desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

El Presidente de México también señaló que quienes están difundiendo este tipo de información son integrantes del “mismo grupo”. “Eso tienen en común: el que han actuado en los gobiernos anteriores en apoyo de los gobiernos neoliberales o en apoyo de las oligarquías, en apoyo de la corrupción, pero mañana lo vamos a ver aquí. Es interesante esto”, reiteró.

“Ojalá y ellos expliquen por qué su actitud y si no son capaces de rectificar cuáles son los elementos que tienen si nosotros no hemos molestado a nadie. Están garantizadas las libertades. Me han insultado y ahí están en sus programas de radio, de televisión sin problema de nada. No le he pedido a Francisco González que ya no escriba Aguilar Camín porque me insultó. Nunca lo haría”, sostuvo en su intervención.

Por último, el político tabasqueño recordó que “sí hay un límite que tiene que ver con la responsabilidad de cada quien”. “Tenemos que aprender a autolimitarnos porque ya lo que están haciendo, pues sí es apología para que se cometa un delito. Eso no tiene ninguna justificación para nada. Entonces vamos mañana a exponer sobre este tema”, concluyó.

El pasado 3 de julio, Andrés Manuel López Obrador reveló que Xóchitl Gálvez, Senadora del Partido Acción Nacional (PAN) y funcionaria del Gobierno de Vicente Fox Quesada (2000-2006), fue la elegida por las élites para ser su candidata en el bloque opositor –Va por México, formado por PAN, PRI y PRD– para las elecciones de 2024.