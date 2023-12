Y ahora, el frío: Beijing bate récord de 1951 de temperaturas bajo cero en diciembre

BEIJING (AP) — Beijing batió un récord de más horas a temperaturas bajo cero en diciembre en más de siete décadas, mientras una ola de frío se extendía por el norte y el centro de China con ventiscas y temperaturas récord.

Un observatorio meteorológico en la capital china había registrado el domingo más de 300 horas de temperaturas bajo cero desde el 11 de diciembre, el mayor número desde que comenzaron los registros, en 1951, según el periódico oficial Beijing Daily.

La ciudad registró nueve días consecutivos con temperaturas por debajo de 10 grados Celsius (14 grados Fahrenheit), añadió el papel.

A fierce warming is about to sweep across China. Temperature in northern China, which was 6~8C lower in the early stage, will soar by more than 10~15C. In some areas of southern China, temperature will exceed 25C, possibly breaking the record in late December! @extremetemps pic.twitter.com/c3dkRXhSbn

