Samuel tiene más potencial que Xóchitl y podría rebasarla: director de De las Heras

Ciudad de México, 25 de septiembre (SinEmbargo).- Samuel García Sepúlveda, Gobernador de Nuevo León, tiene mayor potencial para competir contra Morena en las elecciones presidenciales de 2024, que Xóchitl Gálvez Ruiz, virtual candidata del Frente Amplio por México, e inclusive podría rebasarla en las encuestas, afirmó Rodrigo Galván, director de De las Heras Demotecnia.

En entrevista en el programa de “Los Periodistas” que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al Aire, el director de la casa encuestadora dijo que, desde su percepción, el mandatario emecista tiene una mayor oportunidad de crecimiento si compite en solitario por MC e, inclusive, podría mandar a Xóchitl Gálvez hasta el tercer lugar.

“A mí me parece que si Samuel continúa siendo el favorito de MC y decide irse solo, que electoralmente es lo que más le conviene, me da la impresión que por el target, los medios y cómo se mueve en ellos, por el tipo de estados en donde está ese target, a mí me da la impresión de que tiene mayor oportunidad de crecimiento Samuel que Xóchitl y que pudiera mandar al Frente al tercer lugar”.