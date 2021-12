AMLO lamenta la muerte de Desmond Tutu; recuerda a Premio Nobel con una de sus frases

Ciudad de México, 26 dic (EFE).- El Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, lamentó este domingo la muerte de Desmond Tutu, arzobispo emérito sudafricano y Premio Nobel de la Paz que fue clave en la lucha contra el “apartheid”.

El mandatario mexicano recordó uno de los dichos más célebres de Tutu, quien falleció en Ciudad del Cabo, en el suroeste de Sudáfrica.

La noticia del fallecimiento la anunció el Gobierno sudafricano a primera hora del día y, poco después, también la confirmaron la Iglesia anglicana de Sudáfrica y la Fundación Desmond & Leah Tutu (nombre de su esposa).

Galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1984 por su lucha contra la brutal opresión racista del apartheid en Sudáfrica, a Tutu se le considera una de las figuras clave de la historia contemporánea del sur de África.

Otros líderes internacionales que han lamentado su muerte son Boris Johnson, Primer Ministro de Reino Unido, el Papa Francisco, y el máximo líder espiritual tibetano, el Dalai Lama.

Nacido en 1931 en Klerksdorp, una pequeña localidad al suroeste de Johannesburgo, Tutu se inició como maestro antes de estudiar teología y ordenarse pastor de la Iglesia anglicana en 1960.

I am deeply saddened to hear of the death of Archbishop Desmond Tutu.

He was a critical figure in the fight against apartheid and in the struggle to create a new South Africa – and will be remembered for his spiritual leadership and irrepressible good humour.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 26, 2021