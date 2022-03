“Todos hemos vivido este tipo de amor”, Gustavo Egelhaaf habla de Siete Veces Adiós

Ciudad de México, 27 de marzo (SinEmbargo).- Siete Veces adiós nos cuenta la historia de “Ella” interpretada por Fernanda Castillo y “Él”, a quien da vida Gustavo Egelhaaf, una pareja que se encuentra en su aniversario número 7 y a través de sus dudas, sus momentos felices y su amor nos llevarán a cuestionar el concepto romántico del amor perfecto y la duración de las relaciones. Gustavo compartió en entrevista con SinEmbargo que “ÉL” es un joven que busca ser feliz y hacer feliz a su pareja, sin embargo, deja pasar cosas importantes que influyen en lo que pasa la relación, además, siempre aprende algo de su personaje.

“Tenemos años literal trabajando en este texto pero todo el tiempo aprendo de él, de sus ganas de estar presente, de sus ganas infinitas de reconquistar, de las diferentes formas que tenemos de amar porque él está muy enamorado, tiene sus herramientas y las usa como puede pero sin duda está muy enamorado y creo que yo, Gustavo me enamoro de una manera distinta a cómo se enamora él y creo que Fernanda se enamora de una manera distinta a cómo se enamora ella, estar dentro y ver cómo él se enamora me hace entender muchas perspectivas acerca de cómo las personas a nuestro alrededor pueden estar viendo exactamente lo mismo y no necesariamente estar prestando atención en las mismas cosas, todos tenemos una forma muy particular de ver la vida y de amar”, señaló Gustavo Egelhaaf.