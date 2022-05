O se unen, o paguen las consecuencias, advierte líder de Va por México a los naranjas

Claudio X. González Guajardo es el padre de la alianza opositora de Va Por México. Fue él, junto con Gustavo de Hoyos, exlíder del sindicato patronal Coparmex, quien los convocó a su mansión de Las lomas, en la capital del país, para pedirles que se unieran en alianza para enfrentar a un enemigo común: Andrés Manuel López Obrador.

Ciudad de México, 27 de mayo (SinEmbargo).– El líder de Va por México, la alianza opositora que une al PAN, al PRI y al PRD, dijo hoy a Movimiento Ciudadano (MC) que debe unirse a él o que de otra pague las consecuencias.

Claudio X. González Guajardo, un multimillonario que encabeza el bloque de oposición, viajó a Jalisco para encontrarse con los dirigentes de Movimiento Ciudadano allá porque quiere convencerlos a que se le unan, sobre todo para las eleciones presidenciales de 2024. “Vengo a reclutar la ayuda de todos ustedes para presionar a Movimiento Ciudadano donde más se puede presionar a Movimiento Ciudadano, que es en Jalisco, a que se sumen, a que pongan a México primero”, dijo, de acuerdo con una transmisión en Facebook.

“¿De qué depende que se sumen o no se sumen? Depende de distintas cosas. Pero una fundamental que está en nuestro control es presionarlos, seriamente, a que lo consideren, seriamente; que haya consecuencias a que se levanten de la mesa de negociación”, agregó el hijo de Claudio X. González Laporte, un multimillonario que ha sido consejero de presidentes mexicanos desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto.

“Si no les conviene exactamente como a ellos les gustaría, en el momento que les gustaría, se van a levantar de la mesa y no les va a pasar nada. Si ellos saben que va a haber un costo ciudadano en votos porque se levanten de la mesa, entonces lo van a pensar dos o tres o cuatro veces antes de levantarse de la mesa”, agregó.

Claudio X. González Guajardo es el padre de la alianza opositora de Va Por México. Fue él, junto con Gustavo de Hoyos, exlíder del sindicato patronal Coparmex, quien los convocó a su mansión de Las lomas, en la capital del país, para pedirles que se unieran en alianza para enfrentar a un enemigo común: Andrés Manuel López Obrador.

En las elecciones de 2021, por fin, el PRI, el PAN y el PRD, tres fuerzas que eran en teoría “distantes” se unieron por primera vez en una boleta electoral. No lograron la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, como querían, y perdieron casi todas las gubernaturas en juego.

X. González invitó en su momento a Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa del expresidente Felipe Calderón, pero luego ya no fue a las reuniones porque no pudo fundar un partido político, como quería.

A esas reuniones iniciales fueron los dirigentes de Movimiento Ciudadano, que decidieron no ir en la alianza encabezada por el magnate.

En 10 días, seis estados de la República van a elecciones. Morena, el partido del oficialismo, podría ganar cuatro de seis gubernaturas aunque algunos creen que serán cinco, incluso seis. Como sea, si la oposición pierde cuatro entidades (Oaxaca, Tamaulipas, Hidalgo y Quintana Roo), el PRI, que llegó a gobernar México como fuerza absoluta por 80 años, quedará reducido a una fuerza marginal. Por eso es que, en la lógica de Claudio X. González y de Va por México es importante que Movimiento Ciudadano se le sume.

Si Movimiento Ciudadano no se une al bloque del multimillonario, entonces existen pocas posibilidades de que Va por México gane en 2023 y mucho menos en 2024. Pero si los naranjas se le unen, entonces podrían competir con mejores números. No es del todo cierto que con MC gana una alianza opositora porque las encuestas no les favorecen ni con esa variable, pero tendría mejores posibilidades.

PIDE UNIRSE A LA ALIANZA

Ayer, también en Guadalajara, el mismo Claudio X. González urgió a MC a unirse a la alianza con los partidos Revolución Democrática, Acción Nacional y Revolucionario Institucional para derrotar a Morena en la elección presidencial de 2024.

“Hoy en día la sociedad mexicana está siendo más participe y después de la votación en contra de la reforma constitucional en materia eléctrica reconoció que para detener cualquier iniciativa destructiva se requiere la unidad de la oposición PAN, PRI, PRD y MC”, dijo en una reunión con integrantes del sector empresarial y mujeres líderes jaliscienses como diputadas y regidoras.

Destacó que uno de los objetivos de Sí por México rumbo a 2024 es elaborar un plan para construir un futuro con progreso, inclusión y paz.

“Sí por México seguirá trabajando de la mano de la ciudadanía para evitar una destrucción y debilitamiento del INE, para que no se formalice el mando militar de la Guardia Nacional y mantener unas elecciones estatales limpias en el 2022 y 2023”, destacó el empresario.